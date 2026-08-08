Chivas vs Dallas se miden en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas. Transmiten Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV.
- Partido: Chivas vs Dallas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: PayPal Stadium
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV
Chivas vs Dallas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El sábado 8 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Chivas vs Dallas.
Chivas vs Dallas: ¿Dónde ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El partido Chivas vs Dallas podrá verse a través de Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV.
Deportes
Inter Miami vs Rayados: Día, hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Orlando City vs León: A qué hora y dónde ver la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Tigres vs Minnesota: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Cincinnati vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Columbus Crew vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Charlotte FC vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Tigres vs Minnesota: Hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Cincinnati vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
- Partido: Chivas vs Dallas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: PayPal Stadium
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV
¿Cómo quedaron Chivas y Dallas en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Chivas empató con LAFC en la Jornada 1 de Leagues Cup 2026, pero perdió el punto extra en la tanda de penaltis.
Dallas venció 2-0 al Querétaro de la Liga MX, así que un triunfo sobre Chivas lo acercaría a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.