Chivas vs Dallas se miden en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas. Transmiten Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV.

Partido: Chivas vs Dallas

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: PayPal Stadium

Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV

Chivas vs Dallas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El sábado 8 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Chivas vs Dallas.

Chivas vs Dallas: ¿Dónde ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El partido Chivas vs Dallas podrá verse a través de Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV.

Partido: Chivas vs Dallas

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: PayPal Stadium

Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV

Chivas debuta en la Leagues Cup 2026 ante el peligroso LAFC (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo quedaron Chivas y Dallas en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Chivas empató con LAFC en la Jornada 1 de Leagues Cup 2026, pero perdió el punto extra en la tanda de penaltis.

Dallas venció 2-0 al Querétaro de la Liga MX, así que un triunfo sobre Chivas lo acercaría a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.