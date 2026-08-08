Inter Miami vs Rayados se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo local sobre los regiomontanos. Conoce las posibles alineaciones.

Inter Miami vs Rayados: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Inter Miami vs Rayados es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 3-1 Rayados.

Inter Miami vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Inter Miami vs Rayados se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos Novo

Defensas: Ian Fray, Fricio Caicedo, Micael dos Santos Silva y Noah Allen

Mediocampistas: Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul y Telasco Segovia

Delanteros: Lionel Messi y Dániel Pintér

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Carlos Salcedo, Víctor Guzmán y Daniel Aceves

Mediocampistas: Lucas Ocampos, Orbelín Pineda, “Tecatito” Corona, Óliver Torres y Luca Orellano

Delanteros: Hugo Cuypers y Diego Rossi

Inter Miami vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Inter Miami vs Rayados chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 18:00 horas. El partido del equipo de Lionel Messi lo transmite Apple TV.