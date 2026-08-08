Inter Miami vs Rayados se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo local sobre los regiomontanos. Conoce las posibles alineaciones.
Inter Miami vs Rayados: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Inter Miami vs Rayados es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Inter Miami 3-1 Rayados.
Inter Miami vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Inter Miami vs Rayados se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Inter Miami
- Portero: Rocco Ríos Novo
- Defensas: Ian Fray, Fricio Caicedo, Micael dos Santos Silva y Noah Allen
- Mediocampistas: Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul y Telasco Segovia
- Delanteros: Lionel Messi y Dániel Pintér
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Carlos Salcedo, Víctor Guzmán y Daniel Aceves
- Mediocampistas: Lucas Ocampos, Orbelín Pineda, “Tecatito” Corona, Óliver Torres y Luca Orellano
- Delanteros: Hugo Cuypers y Diego Rossi
Inter Miami vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Inter Miami vs Rayados chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 18:00 horas. El partido del equipo de Lionel Messi lo transmite Apple TV.
- Partido: Inter Miami vs Rayados
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV