Orlando City vs León se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre La Fiera. Conoce las posibles alineaciones.
Orlando City vs León: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Orlando City vs León es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Orlando City 2-1 León.
Orlando City vs León: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Orlando City vs León se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Orlando City
- Portero: Maxime Crépeau
- Defensas: Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson y Bernardo Rhein
- Mediocampistas: Luis Otávio y Eduard Atuesta
- Delanteros: Ivan Angulo, Tiago, Tyrese Spicer, Antoine Griezmann y Justin Ellis
León
- Portero: Jordan García
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y Daniel Arcila
- Delanteros: Jordi Cortizo y Díber Cambindo
Orlando City vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Orlando City vs León juegan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el sábado 8 de agosto a las 16:30 horas por Imagen TV y Apple TV.
- Partido: Orlando City vs León
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV