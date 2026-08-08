Orlando City vs León se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre La Fiera. Conoce las posibles alineaciones.

Orlando City vs León: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Orlando City vs León es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Orlando City 2-1 León.

Orlando City vs León: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Orlando City vs León se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Orlando City

Portero: Maxime Crépeau

Defensas: Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson y Bernardo Rhein

Mediocampistas: Luis Otávio y Eduard Atuesta

Delanteros: Ivan Angulo, Tiago, Tyrese Spicer, Antoine Griezmann y Justin Ellis

León

Portero: Jordan García

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y Daniel Arcila

Delanteros: Jordi Cortizo y Díber Cambindo

Orlando City vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Orlando City vs León juegan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el sábado 8 de agosto a las 16:30 horas por Imagen TV y Apple TV.