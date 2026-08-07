Orlando City vs León juegan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el sábado 8 de agosto a las 16:30 horas por Imagen TV y Apple TV.
- Partido: Orlando City vs León
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV
Orlando City vs León: A qué hora ver la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
Orlando City vs León juegan a las 16:30 horas el sábado 8 de agosto en la Leagues Cup 2026.
Orlando City vs León: ¿Dónde ver la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El partido Orlando City vs León se podrá ver en las plataformas Imagen TV y Apple TV.
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- Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV
¿Cómo quedaron Orlando City y León a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Orlando City, equipo de la MLS, derrotó 2-1 a Rayados en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
León superó a Nashville en su estreno en la Leagues Cup 2026, así que se mide en partido de invictos ante el Orlando City.