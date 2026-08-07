Orlando City vs León juegan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el sábado 8 de agosto a las 16:30 horas por Imagen TV y Apple TV.

  • Partido: Orlando City vs León
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Inter&Co Stadium
  • Transmisión: Imagen TV y Apple TV

Orlando City vs León: A qué hora ver la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Orlando City vs León juegan a las 16:30 horas el sábado 8 de agosto en la Leagues Cup 2026.

Orlando City vs León: ¿Dónde ver la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El partido Orlando City vs León se podrá ver en las plataformas Imagen TV y Apple TV.

  • Partido: Orlando City vs León
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Inter&Co Stadium
  • Transmisión: Imagen TV y Apple TV
León se sacudió la presión al ganar en casa sobre Pachuca, equipo que ligó derrotas
León ganó en su debut en la Leagues Cup 2026 (mexsport / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Orlando City y León a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

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