Chicago Fire vs Santos se miden el domingo 9 de agosto a las 18:00 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.

Partido: Chicago Fire vs Santos

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toyota Park

Transmisión: Apple TV

Chicago Fire vs Santos: Fecha para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Chicago Fire vs Santos, en punto de las 18:00 horas.

Chicago Fire vs Santos: Horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Chicago Fire vs Santos se podrá ver en la plataforma Apple TV.

Partido: Chicago Fire vs Santos

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toyota Park

Transmisión: Apple TV

Santos debutó con derrota en la Leagues Cup 2026 (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Chicago Fire y Santos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Chicago Fire ganó en su partido de debut en la Leagues Cup 2026, así que aspira todavía a clasificar a la siguiente ronda.

Santos tiene un panorama más complicado después de perder en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.