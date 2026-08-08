Toluca vs LAFC se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Toluca vs LAFC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Toluca vs LAFC es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Toluca 2-0 LAFC.
Toluca vs LAFC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Toluca vs LAFC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Toluca
- Portero: Luis Manuel García
- Defensas: Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Víctor Guzmán y Jesús Ricardo Angulo
- Delanteros: Jorge Rodríguez Díaz Price, Alexis Vega y Iván “Gacelo” López
LAFC
- Portero: Thomas Hasal
- Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari y Aaron Long
- Mediocampistas: Mathieu Choinière, Marco Delgado y Timothy Tillman
- Delanteros: Son Heung-Min, Denis Bouanga y Jude Terry
Toluca vs LAFC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Toluca vs LAFC se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 21:10 horas. El partido lo transmite Apple TV.
- Partido: Toluca vs LAFC
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV