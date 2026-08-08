Toluca vs LAFC se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Toluca vs LAFC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs LAFC es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-0 LAFC.

Toluca vs LAFC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Toluca vs LAFC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Toluca

Portero: Luis Manuel García

Defensas: Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Víctor Guzmán y Jesús Ricardo Angulo

Delanteros: Jorge Rodríguez Díaz Price, Alexis Vega y Iván “Gacelo” López

LAFC

Portero: Thomas Hasal

Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari y Aaron Long

Mediocampistas: Mathieu Choinière, Marco Delgado y Timothy Tillman

Delanteros: Son Heung-Min, Denis Bouanga y Jude Terry

Toluca vs LAFC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Toluca vs LAFC se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 21:10 horas. El partido lo transmite Apple TV.