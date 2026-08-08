Toluca vs LAFC se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Toluca vs LAFC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs LAFC es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-0 LAFC.

Toluca vs LAFC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Toluca vs LAFC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Toluca

  • Portero: Luis Manuel García
  • Defensas: Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Franco Romero, Víctor Guzmán y Jesús Ricardo Angulo
  • Delanteros: Jorge Rodríguez Díaz Price, Alexis Vega y Iván “Gacelo” López

LAFC

  • Portero: Thomas Hasal
  • Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari y Aaron Long
  • Mediocampistas: Mathieu Choinière, Marco Delgado y Timothy Tillman
  • Delanteros: Son Heung-Min, Denis Bouanga y Jude Terry

Toluca vs LAFC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Toluca vs LAFC se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 21:10 horas. El partido lo transmite Apple TV.

  • Partido: Toluca vs LAFC
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: BMO Stadium
  • Transmisión: Apple TV