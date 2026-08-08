Cruz Azul vs New York City FC se enfrentan el domingo 9 de agosto a las 17:40 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Imagen TV y Apple TV.
- Partido: Cruz Azul vs New York City FC
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 17:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
Cruz Azul vs New York City FC: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Cruz Azul vs New York City FC, en punto de las 17:40 horas.
Cruz Azul vs New York City FC: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido Cruz Azul vs New York City FC se podrá ver en las plataformas Apple TV e Imagen TV.
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- Partido: Cruz Azul vs New York City FC
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 17:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV
¿Cómo quedaron Cruz Azul y New York City FC en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Cruz Azul y New York City FC ganaron en sus respectivos partidos de debut en la Leagues Cup 2026.
Un triunfo le dará al ganador la posibilidad de acercarse a la siguiente ronda del torneo que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.