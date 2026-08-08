Cruz Azul vs New York City FC se enfrentan el domingo 9 de agosto a las 17:40 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Imagen TV y Apple TV.

Partido: Cruz Azul vs New York City FC

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 17:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Cruz Azul vs New York City FC: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Cruz Azul vs New York City FC, en punto de las 17:40 horas.

Cruz Azul vs New York City FC: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Cruz Azul vs New York City FC se podrá ver en las plataformas Apple TV e Imagen TV.

Partido: Cruz Azul vs New York City FC

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 17:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Cruz Azul venció al Philadelphia Union en la Jornada 1 de Leagues Cup 2026 (mexsport / Carlos Ramirez)

¿Cómo quedaron Cruz Azul y New York City FC en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Cruz Azul y New York City FC ganaron en sus respectivos partidos de debut en la Leagues Cup 2026.

Un triunfo le dará al ganador la posibilidad de acercarse a la siguiente ronda del torneo que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.