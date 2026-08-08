Real Salt Lake vs Atlante se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Real Salt Lake vs Atlante: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Real Salt Lake vs Atlante es triunfo de 1-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Real Salt Lake 0-1 Atlante.

Real Salt Lake vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Real Salt Lake vs Atlante se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Real Salt Lake

Portero: Rafael Cabral

Defensas: DeAndre Yedlin, Justen Glad, Philip Quinton y Alexandros Katranis

Mediocampistas: Pablo Ruiz, Noel Caliskan y Emeka Eneli

Delanteros: Diego Luna, Morgan Guilavogui y Sergi Solans

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Gustavo Sánchez y Armando Escobar

Mediocampistas: Edgar Saúl Jiménez, Eugenio Pizzuto y Leonardo Mejia

Delanteros: Luis Puente y Jhojan Julio

Real Salt Lake vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Real Salt Lake vs Atlante se encuentran en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.