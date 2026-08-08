Real Salt Lake vs Atlante se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Real Salt Lake vs Atlante: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Real Salt Lake vs Atlante es triunfo de 1-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Real Salt Lake 0-1 Atlante.
Real Salt Lake vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Real Salt Lake vs Atlante se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Real Salt Lake
- Portero: Rafael Cabral
- Defensas: DeAndre Yedlin, Justen Glad, Philip Quinton y Alexandros Katranis
- Mediocampistas: Pablo Ruiz, Noel Caliskan y Emeka Eneli
- Delanteros: Diego Luna, Morgan Guilavogui y Sergi Solans
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Gustavo Sánchez y Armando Escobar
- Mediocampistas: Edgar Saúl Jiménez, Eugenio Pizzuto y Leonardo Mejia
- Delanteros: Luis Puente y Jhojan Julio
Real Salt Lake vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Real Salt Lake vs Atlante se encuentran en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Real Salt Lake vs Atlante
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV