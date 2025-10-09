El exfutbolista de Chivas, Omar Bravo, se encuentra enfrentando un proceso luego de ser denunciado por el delito de abuso infantil agravado y ahora, el abogado de la víctima ya reveló qué pruebas existen en contra del también exjugador de Atlas.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el abogado Juan Soltero, representante legal de la víctima denunciante, dio a conocer nuevos detalles sobre el caso de Omar Bravo.

El abogado detalló que fue el 30 de septiembre cuando la madre de la víctima y la joven acudieron a su despacho y donde la entonces pareja sentimental del exfutbolista declaró que desconocía los hechos hasta ese mismo día, por lo que decidieron buscar ayuda legal.

El defensor aclaró que la familia llevaba alrededor de 7 u 8 años conviviendo en el mismo domicilio que Omar Bravo y que los hechos denunciados se remontan a 6 o 7 años atrás cuando la víctima tenía 10 años de edad.

Fiscalía tiene más de 40 pruebas en contra de Omar Bravo; advierte su vinculación a proceso

De acuerdo con el abogado Juan Soltero, los actos de los que se le acusa a Omar Bravo consistieron en “tocamientos constantes bajo la ropa con fines erótico-sexuales, sin llegar a la cópula”.

Además de la declaración de la víctima denunciante y de la madre de la menor, la carpeta de investigación contiene lo siguiente: un dictamen psicológico favorable al relato de la víctima, la grabación de un video realizado por la propia menor y 42 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde, según el defensor, aparece cómo el imputado Omar Bravo enviaba mensajes de índole sexual y coacción.

🔴Omar Bravo “aprovechaba su figura de autoridad (...) mañana debe venir una vinculación a proceso”, me dice José Juan Soltero, abogado de la víctima del ex futbolista, acusado de abuso sexual infantil agravado.



➡️“No solo se tiene el dicho de la víctima, se tiene de la madre,… pic.twitter.com/fcvgpBQqul — Azucena Uresti (@azucenau) October 9, 2025

También se dio a conocer que la joven hacía capturas de pantalla en cada ocasión que el exfutbolista le sugería o solicitaba cumplir con una indicación, pues posteriormente el exjugador le pedía borrar los mensajes.

¿Omar Bravo será vinculado a proceso?

El abogado Juan Soltero indicó que sobre el video que grabó la menor se incluye un audio con la voz de Omar Bravo y algunas imágenes consideradas suficientemente probatorias.

Ante todo ello, el defensor dijo que lo más seguro es que mañana 10 de octubre, Omar Bravo sea vinculado a proceso.