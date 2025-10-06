Un exjugador y técnico campeón en su paso por Chivas volverá a la actividad toda vez que ahora tomará un reto con un importante equipo de la Liga de Expansión MX, toda vez que este se quedó recientemente sin DT debido a que los resultados no lo acompañaron en lo que va de la campaña.

Gilberto Adame quedó fuera de Atlético Morelia luego de perder en su visita a Tepatitlán por marcador de 3-2 y ahora, la directiva purépecha ha decidido depositar su confianza en un DT campeón en su etapa al frente del equipo femenil de Chivas para que los ayude a enderezar el rumbo en la Liga de Expansión MX.

Según lo informado en redes sociales por el periodista Antonio Camacho, la directiva de Atlético Morelia tendría todo listo para incorporar como director técnico a Juan Pablo Alfaro, quien en su etapa como jugador pasara por Chivas y que como director técnico llevara al título al equipo femenil de Guadalajara.

El Pato Alfaro todavía no entrenó con Morelia

Es importante mencionar que el Pato Alfaro todavía no entrenó al equipo de Morelia toda vez que hasta el domingo 5 de octubre, todavía no se llevaba a cabo la firma que desvincularía a Gilberto Adame del banquillo de los Canarios, así que mientras ese proceso no se completara, no podría empezar sus albores el nuevo técnico.

Cabe destacar que el Pato Alfaro tomará las riendas de Morelia con una carrera todavía joven como director técnico toda vez que primero formó parte del cuerpo técnico de Chivas Femenil como auxiliar y posteriormente, tomó las riendas del equipo al cual sacó campeón en el Clausura 2022.

Después de su etapa al frente de Chivas Femenil, Alfaro se fue a dirigir a los Tritones Vallarta en la Serie A de la Segunda División del futbol mexicano y ha estado ahí por espacio de dos años, pero ahora subirá de categoría al llegar a la división de plata del futbol de nuestro país.

La misión del Pato Alfaro en Morelia

La misión del Pato Alfaro en Morelia no será sencilla toda vez que tratará de llevar a los Canarios a la Liguilla del torneo Apertura 2025. En estos momentos, los purépechas están fuera de la zona que los lleva a la siguiente ronda, por lo que requiere urgentemente sumar de a tres para posicionarse entre los mejores ocho del certamen.

El Morelia que ahora dirigirá el Pato Alfaro se encuentra en el onceavo puesto de la clasificación general con 11 puntos que son producto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas en nueve partidos. Tienen más juegos perdidos que ganados, razón por la que en la dirigencia michoacana consideraron que era necesario el golpe de timón.

Se espera que esta misma semana se haga el anuncio oficial de la directiva de Atlético Morelia respecto a la llegada del Pato Alfaro, quien será el décimo técnico que dirija a esta franquicia de la Liga de Expansión que sueña con volver a Primera División en algún momento.