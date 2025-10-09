América vs Chivas aprovecharán la Fecha FIFA para encontrarse en Estados Unidos en una edición “amistosa” del Clásico Nacional; te compartimos la hora y canal para ver el partido el sábado 11 de octubre.

América y Chivas viven monentos diferentes en el Apertura 2025 de la Liga MX, pero cuando se trata del Clásico Nacional importan poco las estadísticas.

Una muestra de ello fue el pasado duelo entre América y Chivas, que ganó el Rebaño sorprendiendo a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Chivas: Hora para ver el Clásico Nacional en la Fecha FIFA

A las 21:15 horas, tiempo del centro de México, América vs Chivas chocan en el Clásico Nacional de la Fecha FIFA. en el State Farm Stadium de Arizona.

América vs Chivas: Canal para ver el Clásico Nacional en la Fecha FIFA

La plataforma TUDN transmitirá el partido América vs Chivas, en el Clásico Nacional que se jugará en la Fecha FIFA.

Partido: América vs Chivas

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: State Farm Stadium de Arizona

Transmisión: TUDN

¿Cómo llega América al Clásico Nacional vs Chivas en la Fecha FIFA?

América perdió con Chivas en el Clásico Nacional de la Liga MX, pero a partir de ese juego ha ligado buenos resultados y llega como uno de los mejores equipos al partido amistoso en la Fecha FIFA.

En la Jornada 12 de la Liga MX, América venció 3-0 a Santos, para llegar a 27 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones, siguiendo de cerca al líder Toluca.

Tras la Fecha FIFA, América se medirá con Cruz Azul en la Jornada 13 de la Liga MX, el sábado 18 de octubre.

¿Cómo llega Chivas al Clásico Nacional vs América en la Fecha FIFA?

Previo al Clásico Nacional contra América en la Fecha FIFA, Chivas venció a Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX, para afianzarse en zona de Play-in, pero con serias aspiraciones de calificar de manera directa.

Mientras se reanuda la Liga MX en la Jornada 13, Chivas buscará darle una alegría a sus aficionados en Estados Unidos, venciendo al América en el Clásico Nacional programado en la Fecha FIFA.

Chivas recibirá a Mazatlán en la reanudación de la Liga MX, el sábado 18 de octubre, en busca de mejorar su posición en la tabla general.