La Jornada 15 de la Liga MX Femenil cierra con dos partidos, y en uno de ellos se enfrentan Chivas vs Puebla; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Chivas vs Puebla luce como un partido muy disparejo en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, en el que la escuadra tapatía es favorita.

Chivas vs Puebla: ¿Cuándo ver al Rebaño en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

El domingo 12 de octubre se enfrentan Chivas vs Puebla en el cierre de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, partido que inicia a las 11 horas, tiempo del centro de México.

Además de Chivas vs Puebla, el domingo 12 de octubre se miden San Luis vs Toluca, en territorio potosino.

Chivas vs Puebla: ¿Dónde ver al Rebaño en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

Las señales de Amazon Prime Video y Tubi, transmitirán el partido Chivas vs Puebla, en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

El partido Chivas vs Puebla está programado a las 11 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Chivas vs Puebla

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video y Tubi

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Chivas venció 4-3 a Pumas en la cancha del Estadio Akron, en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, en un partido que hubo una gran remontada.

Con 29 puntos, Chivas ocupa el cuarto lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a Puebla.

Las posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil son grandes para Chivas, que podría afianzarse entre las mejores escuadras del Apertura 2025.

¿Cómo va Puebla en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

El Puebla femenil ya no tiene posibilidades de calificar a la fase final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil.

Con cinco puntos en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Puebla es el penúltimo lugar de la competencia.

En la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, Puebla cayó 0-3 con Tigres, para confirmar su pésima temporada.