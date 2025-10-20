¡El mejor torneo a nivel de clubes está de vuelta! La actividad de la Champions League se reactiva esta semana con la disputa de la Jornada 3 de la fase de liga y uno de los grandes platillos será el Real Madrid vs Juventus; aquí te traemos el pronóstico y las posibles alineaciones del esperado encuentro.

En el partido Real Madrid vs Juventus, los merengues parten como claros favoritos luego de un arranque perfecto en la Champions League gracias a las victorias sobre Marsella y el endeble Kairat.

En cuanto a la Juventus, se presentará en el Santiago Bernabéu luego de empatar a cuatro goles ante el Borussia Dortmund y a dos anotaciones frente al Villarreal.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Juventus en la Jornada 3 de la Champions League

El partido Real Madrid vs Juventus de la Jornada 3 de la Champions League se disputará este semana y Xabi Alonso utilizaría a sus mejores hombres en el ataque: Mbappé y Vinícius Júnior acompañados del argentino Mastantuono.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior.

En cuanto a la Juventus podría salir a la cancha con Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David y Kenan Yildiz.

Pronóstico del Real Madrid vs Juventus de la Jornada 3 de la Champions League:

Las estadísticas juegan a favor de los merengues en el choque Real Madrid vs Juventus, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League. Los antecedentes dictan que se han encontrado en 12 ocasiones con un saldo de 21 encuentros, 10 victorias para los españoles, nueve para los italianos y dos empates.

¿Cuándo se disputará el Real Madrid vs Juventus de la Jornada 3 de la Champions League?

El encuentro Real Madrid vs Juventus, correspondiente a la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, se disputará este miércoles 22 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).