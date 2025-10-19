En la Jornada 3 de la Champions League se enfrentan Villarreal vs Manchester City; te compartimos a qué hora y cómo ver el partido, el martes 21 de octubre.

El Manchester City de Pep Guardiola ha tenido un inicio aceptable en la Champions League, y confía en sacar un buen resultado en su visita al Villarreal en la Jornada 3.

Villarreal vs Manchester City: A qué hora ver la Jornada 3 de Champions League

A las 13 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Villarreal vs Manchester City, en la Jornada 3 de la Champions League.

Villarreal vs Manchester City: ¿Cómo ver la Jornada 3 de Champions League?

El partido Villarreal vs Manchester City, en la Jornada 3 de la Champions League, será transmitido por la señal de Caliente TV.

Partido: Villarreal vs Manchester City

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadi de la Ceràmica

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llegan Villarreal y Manchester City a la Jornada 3 de la Champions League?

El Villarreal debutó con una derrota en la Champions League y empató con Juventus en la segunda jornada, así que llega presionado a la Jornada 3 contra Manchester City.

El Manchester City llega a la Jornada 3 de la Champions League con 4 puntos en el octavo lugar del torneo; siete unidades más que su rival en turno, el Villarreal.

Datos a seguir en el partido Villarreal vs Manchester City de la Jornada 3 de la Champions League

El Manchester City ganó los dos únicos partidos anteriores de la Champions League contra Villarreal en la fase de grupos de 2011/12.

El Villarreal no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos de competiciones de la UEFA contra equipos ingleses (tres empates y cinco derrotas).

Villarreal ha perdido cinco partidos consecutivos, incluido el disputado en el campo del Tottenham en su estreno en la Champions League.

Sin embargo, el equipo español solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos de la UEFA en casa (seis victorias y tres empates).

El Manchester City, por su parte, ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de la fase de grupos de la Champions League contra equipos españoles.