Arsenal vs Atlético de Madrid se enfrentan en la Jornada 3 de la Champions League; te damos la hora y canal para ver el partido, el martes 21 de octubre.

El Arsenal es un equipo que peleará por el pase directo a octavos de final de la Champions League, así que no puede dejar ir puntos en casa ante el Atlético de Madrid.

Arsenal vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de la Champions League

A las 13 horas, tiempo del centro de México, Arsenal recibe al Atlético de Madrid en la Jornada 3 de la Champions League.

Arsenal vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido d

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports serán las señales en la que se podrá ver el partido Arsenal vs Atlético de Madrid, en la Jornada 3 de la Champions League.

Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 3 de la Champions League.

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan Arsenal y Atlético de Madrid a la Jornada 3 de la Champions League?

Arsenal marcha en la quinta posición de la Champions League con 6 puntos ganados, empatado en unidades con varios equipos que comparten la cima de la competencia, previo a la Jornada 3.

De cara al partido contra Atlético de Madrid, el Arsenal derrotó 2-0 al Olympiacos en la Jornada 2 de la Champions League, por lo que llega como favorito para mantener el paso invicto.

El Atlético de Madrid goleó 5-1 al Frankfurt en la Jornada 2 de la Champions League, victoria que lo llevó a conseguir sus primeros tres puntos y a ubicarse en el lugar 10 del torneo.

Arsenal vs Atlético de Madrid: Datos a seguir en el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El Arsenal ha ganado sus últimos seis partidos de la Champions League contra equipos españoles, situación que se le presentará en la Jornada 3, cuando reciba al Atlético de Madrid.

Una victoria del Arsenal sobre Atlético de Madrid, sería su triunfo número 100 en la Champions League.