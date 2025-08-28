Álex Padilla y Rodrigo Huescas serán los únicos futbolistas mexicanos que jugarán la Champions League 2026; te decimos uno a uno los rivales que tendrán en la Fase de Liga.

Edson Álvarez, quien jugará con el Fenerbahce, era el otro futbolista mexicano con posibilidad de jugar la Champions League, pero su nuevo equipo fue eliminado por el Benfica en los playoffs.

Uno a uno los rivales del mexicano Álex Padilla en la Fase de Liga de Champions League 2025

El portero Álex Padilla, quién dejó a Pumas luego de 6 meses de préstamo, podría ver actividad en la Fase de Liga de la Champions League 2026 con su equipo, el Athletic Club.

Aunque de inicio, Álex Padilla no es titular en su equipo, tiene la posibilidad de enfrentar a uno de los siguientes rivales en la Champions League 2026, con Athletic Club:

PSG Borussia Dortmund Arsenal Atalanta Sporting Lisboa Slavia Praga Qarabag Newcastle

Uno a uno los rivales del mexicano Rodrigo Huescas en la Fase de Liga de Champions League 2025

El FC Copenhague de Rodrigo Huescas se ganó su pase a la Fase de Liga de la Champions League 2026, luego de vencer 3-1 al FC Basel.

A continuación te decimos cuáles serán los rivales del FC Copenhague en la Fase de Liga de la Champions Leagues 2026.

Borussia Dortmund Barcelona Bayer Leverkusen Villarreal Napoli Tottenham Kairat Almaty Qarabag

¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League 2026?

Los 36 equipos calificados a la Fase de Liga de la Champions League 2026 iniciarán su participación en el mes de septiembre

Estas son las fechas de las 8 jornadas de la Fase de Liga de la Champions League 2026, en la que el Real Madrid es uno de los equipos a seguir.

Jornada 1 | 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2 | 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3 | 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4 | 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5 | 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6 | 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7 | 20/21 de enero de 2026

Jornada 8 | 28 de enero de 2026

¿Cómo se definen a los equipos que avanzan en la Fase de Liga de la Champions League 2026?

Los ocho mejores equipos de la Fase de Liga se clasificarán directamente para los octavos de final de la Champions League 2026.

Los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto lugar, competirán en una eliminatoria de playoff para avanzar a la fase eliminatoria.