FC Barcelona vs Olympiacos se encuentran en la Jornada 3 de la Champions League; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los blaugranas el domingo 21 de octubre.

FC Barcelona buscará regresar a la senda del triunfo en la Champions League a costa de Olympiacos para tratar de recuperar un poco del terreno perdido tras la derrota con PSG.

FC Barcelona vs Olympiacos: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Olympiacos es que los culés ganarán con marcador de 4-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

FC Barcelona vs Olympiacos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Olympiacos, en la Jornada 3 de la Champions League.

Wojciech Szczęsny Jules Koundé Pau Cubarsí Eric García Alejandro Balde Marc Casadó Pedri Frenkie de Jong Lamine Yamal Marcus Rashford Toni Fernández

Olympiacos pondrá esta posible alineación en la cancha del FC Barcelona, en la Jornada 3 de la Champions League.

Konstantinos Tzolakis Costinha Panagiotis Retsos Gustavo Mancha Francisco Ortega Lorenzo Scipioni Santiago Hezze Yusuf Yazıcı Chiquinho Daniel Podence Ayoub El Kaabi

FC Barcelona vs Olympiacos: A qué hora y dónde ver a los culés en la Jornada 3 de la Champions League

Las plataformas HBO Max y TNT transmitirán el partido FC Barcelona vs Olympiacos, en la continuación de la Jornada 3 de la Champions League.

FC Barcelona vs Olympiacos chocan a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro de México y será uno de los nueve partidos que se jueguen el martes 21 de octubre.

Partido: FC Barcelona vs Olympiacos

Fase: Jornada 3 de la Champions League

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Jugadores y entrenadores que jugaron en ambos clubes pic.twitter.com/yotYyTiwkr — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 19, 2025

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 3 de Champions League vs Olympiacos?

FC Barcelona llegará a este partido luego de haberse impuesto a Girona por marcador de 2-1 de forma sufrida en un encuentro que se les complicó y en el torneo local, se ubican en segundo lugar general.

Ahora, tras cumplir en LaLiga, FC Barcelona buscará recuperar un poco del terreno perdido en Champions League dada su última derrota en contra de PSG.

Olympiacos, rival de FC Barcelona, llegará a este partido luego de imponerse como visitante a AEL FC en la Súper Liga de Grecia, competencia en la que es segundo lugar por detrás de PAOK por solamente un punto.

En lo que respecta a Champions League, Olympiacos marcha con un punto de seis posibles toda vez que acumulan un empate y una derrota.