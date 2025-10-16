En la Bundesliga no olvidan a Marco Fabián. Sí, el polémico exjugador de Chivas y Cruz Azul dejó su huella en el futbol de Alemania y la liga recordó cuando le clavó gol a los gigantes Bayern Munich y Borussia Dortmund.

Marco Fabián dejó las filas de Chivas en el 2016 y partió a Alemania para jugar con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania.

El delantero mexicano jugó por tres años en el club alemán y logró nada más y nada menos que marcarle gol a Bayern Munich y Borussia Dortmund, hazaña que recordó la Bundesliga en pleno 2025.

La publicación con la que la Bundesliga elogió a Marco Fabián

La Bundesliga compartió una publicación sobre Marco Fabián y sus goles al Bayern Munich y al Borussia Dortmund

“No cualquiera puede decirlo…Marco Fabián, el mexicano que le marcó al FC Bayern y al Borussia Dortmund”, se lee en la publicación que incluye un video de los golazos del exjugador de Chivas contra los clubes mencionados.

Ante el Borussia Dortmund, Marco Fabián marcó un golazo desde fuera del área el 15 de abril del 2017 en el mítico Signal Iduna Park.

Mientras que al Bayern Munich le remató en el área el 15 de octubre del 2016, durante el empate a dos en la casa del Eintracht Frankfurt.

Los números de Marco Fabián con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga

Marco Fabián fichó con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga en enero del 2016 y se mantuvo en la institución hasta febrero del 2019 cuando partió a la MLS para jugar con Philadelphia.

Marco Fabián disputó 50 partidos con el Eintracht Frankfurt, marcó ocho goles y dio siete asistencias. Además del Bayern Munich y Borussia Dortmund, el delantero mexicano anotó ante Leverkusen (2), Hertha Berlín, Werder Bremen y Augsburgo (doblete).

No obstante, su paso por el Eintracht Frankfurt también estuvo rodeado de lesiones, problemas en la rodilla y en las vértebras lumbares; este último derivó en su ausencia de las canchas por 158 días.

El futbolista se marchó del Eintracht Frankfurt y siguió su camino en Philadelphia, Al Sadd de Qatar, Juárez, Mazatlán, Santa Coloma de Andorra, Empire Strykers de Estados Unidos y el Ranger’s, su último equipo.

Actualmente, Marco Fabián está retirado de las canchas, pero sigue ligado al futbol como dueño del Ranger’s de Andorra.