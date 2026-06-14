Mauricio Ymay ofreció disculpas públicas en redes sociales tras la polémica generada por sus declaraciones sobre las manifestaciones en la CDMX durante el Mundial 2026.

“En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan”. Mauricio Ymay, periodista de TUDN.

En el podcast Off The Record, Mauricio Ymay sugirió el uso de “tanquetas, agua con potencia y balas de goma” para frenar bloqueos, lo que desató críticas de usuarios.

El periodista de TUDN reconoció que sus palabras afectaron a miles de personas y aseguró que ejercerá su profesión con mayor responsabilidad, buscando un ambiente de orden y seguridad.

Comunicado de Mauricio Ymay tras sus declaraciones polémicas. (captura)

¿Qué dijo Mauricio Ymay sobre manifestaciones en CDMX?

En el podcast llamado “Off The Record” de su compañero Andrés Vaca, Mauricio Ymay expresó su preocupación por los bloqueos y afectaciones a la movilidad durante el Mundial 2026.

Mauricio Ymay sugirió el uso de “tanquetas, agua con potencia y balas de goma” como una medida para evitar el caos en la ciudad y frenar futuras interrupciones en vialidades importantes durante el Mundial 2026.

Ante ello, fue motivo de críticas por varios usuarios, por lo que el comentarista de TUDN decidió disculparse ante la situación que generó polémica.

Mauricio Ymay acepta que sus palabras afectaron a miles de personas

Luego de sus declaraciones, Mauricio Ymay aceptó que las palabras que dijo tienen un peso especial cuando se expresan en un espacio público.

Por ello, agradeció a quienes le han expresado su desacuerdo y afirmó que seguirá ejerciendo su profesión con la responsabilidad que eso implica.