La Champions League se reanuda con la Jornada 3, y el partido FC Barcelona vs Olympiacos es uno de los programados en el primer día de acciones; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.
La Champions League enfrenta al FC Barcelona con una buena oportunidad para lucir y sumar tres puntos que lo acerquen al primer lugar de la competencia.
FC Barcelona vs Olympiacos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Champions League?
El martes 21 de octubre de 2025 arranca la Jornada 3 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos la visita del Olympiacos al FC Barcelona.
FC Barcelona vs Olympiacos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Champions League?
Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido FC Barcelona vs Olympiacos, como parte de la Jornada 3 de la Champions League.
FC Barcelona vs Olympiacos chocan a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, el martes 21 de octubre.
- Partido: FC Barcelona vs Olympiacos
- Fase; Jornada 3 de la Fase de Liga de Champions League
- Fecha: Martes 21 de octubre de 2025
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Montjuic
- Transmisión: HBO MAX y TNT Sports
¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 3 de Champions League vs PSG?
El FC Barcelona debutó en la Jornada 1 de la Champions League en la cancha del Newcastle, donde logró sumar sus primeros tres puntos, previo a recibir al PSG.
Con marcador de 1-2, el FC Barcelona cayó con PSG en una dolorosa derrota para el equipo culé en la Jornada 2 de la Champions League.
El FC Barcelona se quedó en 3 puntos en el lugar 16 de la Champions League.
Los únicos partidos anteriores entre el FC Barcelona y Olympiacos en competiciones de la UEFA se disputaron en la fase de grupos de la Champions League 2017/18.
El FC Barcelona se impuso por 3-1 en casa en la tercera jornada, y empató 0-0 en Grecia en la cuarta.
Así llega el Olympiacos a la Jornada 3 de la Champions League vs FC Barcelona
El Olympiacos suma apenas un punto en la Champions League en el lugar 29 de la competencia de clubes europeos, previo a su visita al FC Barcelona.
El Olympiacos perdió 0-2 en la cancha del Arsenal en la Jornada 2 de la Champions League.
Estos son los otros partidos de la Jornada 3 de Champions League que se jugarán el miércoles 1 de octubre de 2025:
- Kairat vs Pafos
- Newcastle vs Benfica
- PSV vs Napoli
- Leverkusen vs PSG
- Union Saint Gilloise vs Inter de Milán
- Copenhague FC vs Borussia Dortmund
- Villarreal vs Manchester City
- Arsenal vs Atlético de Madrid