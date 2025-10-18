La Champions League se reanuda con la Jornada 3, y el partido FC Barcelona vs Olympiacos es uno de los programados en el primer día de acciones; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.

La Champions League enfrenta al FC Barcelona con una buena oportunidad para lucir y sumar tres puntos que lo acerquen al primer lugar de la competencia.

FC Barcelona vs Olympiacos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Champions League?

El martes 21 de octubre de 2025 arranca la Jornada 3 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos la visita del Olympiacos al FC Barcelona.

FC Barcelona vs Olympiacos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Champions League?

Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido FC Barcelona vs Olympiacos, como parte de la Jornada 3 de la Champions League.

FC Barcelona vs Olympiacos chocan a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro de México, el martes 21 de octubre.

Partido: FC Barcelona vs Olympiacos

Fase; Jornada 3 de la Fase de Liga de Champions League

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 3 de Champions League vs PSG?

El FC Barcelona debutó en la Jornada 1 de la Champions League en la cancha del Newcastle, donde logró sumar sus primeros tres puntos, previo a recibir al PSG.

Con marcador de 1-2, el FC Barcelona cayó con PSG en una dolorosa derrota para el equipo culé en la Jornada 2 de la Champions League.

El FC Barcelona se quedó en 3 puntos en el lugar 16 de la Champions League.

Los únicos partidos anteriores entre el FC Barcelona y Olympiacos en competiciones de la UEFA se disputaron en la fase de grupos de la Champions League 2017/18.

El FC Barcelona se impuso por 3-1 en casa en la tercera jornada, y empató 0-0 en Grecia en la cuarta.

Así llega el Olympiacos a la Jornada 3 de la Champions League vs FC Barcelona

El Olympiacos suma apenas un punto en la Champions League en el lugar 29 de la competencia de clubes europeos, previo a su visita al FC Barcelona.

El Olympiacos perdió 0-2 en la cancha del Arsenal en la Jornada 2 de la Champions League.

Estos son los otros partidos de la Jornada 3 de Champions League que se jugarán el miércoles 1 de octubre de 2025: