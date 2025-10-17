La Champions League está reconocida como la competencia de clubes más prestigiosa no solamente de Europa, sino de todo el mundo y en busca de innovaciones que la vuelvan todavía más atractiva, la UEFA confirmó un gran cambio en el certamen que será aplicable a partir del año 2027 y que tendrá un impacto directo en el campeón.

Es importante resaltar que UEFA ha buscado optimizar uno de sus torneos más importantes y muestra de ello, fue el cambio de formato que sufrió la Champions League desde hace un par de ediciones con la eliminación de los grupos. Ahora, en Europa se viviría una nueva modificación para el 2027.

UEFA ha confirmado que se llevará a cabo un partido inaugural en la primera jornada de la Champions League 2027 y el día que ese juego se celebre, no se jugará ningún otro duelo. Además, en dicho encuentro participará el equipo que haya quedado campeón durante la edición del 2026.

UEFA venderá derechos de la inauguración de Champions League

En ese mismo sentido, el periodista británico, Rob Harris, reveló que la UEFA ya trabaja en la posible venta de derechos del partido inaugural de la Champions League 2027 con la idea de que sea un evento que pueda ser seguido a nivel mundial ya sea en televisión o vía streaming.

Según lo compartido por el mencionado periodista, podría caber la posibilidad de que un streamer compré los derechos de transmisión de la inauguración de la Champions League para luego transmitir el partido a nivel mundial desde su propia plataforma, lo que sería un hecho sin precedentes para este torneo.

Es importante resaltar que este cambio no incidirá en el desarrollo general de la Champions League toda vez que el formato de competencia será el mismo y únicamente esa primera jornada tendría un movimiento en su calendarización.

🚨🗓️ LA CHAMPIONS LEAGUE TENDRÁ UN PARTIDO INAUGURAL



🏆 La UEFA ha anunciado que, a partir de la temporada 27/28, el ganador defenderá el título en casa siendo el único partido de la jornada inaugural



📺 Se rumorea también con la posibilidad de que este partido se retransmita… pic.twitter.com/m6dTgn5qD8 — Post United (@postunited) October 14, 2025

El cambio en Champions League no será inmediato

Es importante resaltar que este cambió en la Champions League no será inmediato. Como ya se mencionó, se espera que sea hasta la edición del 2027 cuando la modificación entre en vigor, por lo que todavía faltan dos ediciones completas del certamen para que este juego inaugural suceda por primera vez.

Por ahora, la Fase de Liga de la Champions League se encuentra en marcha y esta misma semana se jugará una nueva jornada de la ronda ya citada.

De tal forma, dentro de un par de años la Champions League mostrará una cara hasta ahora desconocida con la que busca acaparar más aficionados que encuentren en ella un producto atractivo tanto a nivel futbolístico como en el espectáculo.