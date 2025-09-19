Cuándo recibes los aplausos del rival es señal de que algo hiciste bien y Rodrigo Huescas lo sabe bien. Alejandro Grimaldo, capitán del Bayer Leverkusen se rindió ante el mexicano luego de su partido en la Champions League 2025.

Alejandro Grimaldo y Rodrigo Huecas se encontraron en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025. El mexicano asistió para el segundo gol del Copenhague y el capitán del Bayer Leverkusen no tuvo más que palabras de admiración para él.

Lo hecho por Rodrigo Huescas en su debut en el máximo torneo a nivel de clubes le valió los aplausos en México y los elogios de un futbolista consolidado en Europa.

Huescas y Alex Padilla son los únicos mexicanos en la actual temporada de la Champions League, pero contrario al portero tricolor, el canterano de Cruz Azul se ha consolidado como un elemento clave en su equipo.

¿Qué dijo el capitán del Bayer Leverkusen sobre Rodrigo Huescas?

Alejandro Grimaldo, capitán del Bayer Leverkusen, se rindió ante el mexicano Rodrigo Huescas luego del empate a dos goles ante el Copenhague en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025.

“Un buen jugador, ha hecho un gran partido, un gran trabajo. Todo el Copenhague ha hecho un partido muy serio. En particular el lateral derecho ha hecho un gran partido”, señaló el capitán del Bayer Leverkusen sobre Rodrigo Huescas.

Rodrigo Huescas disputó los 90 minutos del duelo ante el Bayer Leverkusen, dio una asistencia y tuvo un porcentaje de pases del 78 por ciento.

Qué hecho tiene Rodrigo Huescas 🇲🇽 ese centro ‘picadito’ tras hacerle la pasada por fuera a su extremo.



Interpreta de maravilla cómo dar servicios laterales en función de lo que pide la jugada.



Enorme asistencia y feliz cumpleaños.



🥳🎯 pic.twitter.com/hS5W8dfOL7 — Douglas Sierra (@Douglas_SierraB) September 18, 2025

¿Cómo quedó el Copenhague vs Bayer Leverkusen, correspondiente a la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2025?

El Copenhague de Rodrigo Huescas arrancó la Champions League 25-26 con un empate amargo ante el Bayer Leverkusen, en el que dos veces tuvo la ventaja, pero no logró mantener el marcador y terminó con pizarra de 2-2.

Jordan Larsson y Robert anotaron para el Copenhague, el segundo a pase de Rodrigo Huescas, quien se ha convertido en una pieza inamovible para el técnico Jacob Neestrup.

Después del empate frente a su afición, el Copenhague visitará al Qarabag en la segunda jornada de Champions League. El partido está previsto para el 1 de octubre, donde los daneses van por su primer triunfo en el torneo continental que les permita soñar con la clasificación a la fase final.