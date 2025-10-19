Real Madrid vs Juventus se enfrentan en la Jornada 3 de la Champions League; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los Merengues.

Después de cumplir su compromiso en LaLiga, el Real Madrid buscará conseguir la cima de la Champions League venciendo a Juventus.

Real Madrid vs Juventus: Fecha para ver el partido de la Jornada 3 de Champions League

El Real Madrid recibe a Juventus en la Jornada 3 de Champions League, partido programado para jugarse el miércoles 22 de octubre de 2025.

Real Madrid vs Juventus: Horario para ver el partido de la Jornada 3 de Champions League

A las 13 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Juventus, en la continuación de la Jornada 3 de la Champions League.

Real Madrid vs Juventus: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Champions League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Real Madrid vs Juventus, el miércoles 22 de octubre.

Partido: Real Madrid vs Juventus

Fase: Jornada 3 de Champions League

Fecha: Miércoles 22 octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 3 de la Champions League?

El Real Madrid goleó 5-0 al Kairat en la Jornada 2 de la Champions League, para afianzarse en la cima de la competencia europea.

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 6 puntos, empatado con el Bayern Múnich en el liderato de la Champions League, aunque el equipo teutón tiene mejor diferencia de goles que los Merengues.

¿Cómo quedó Juventus en la Jornada 2 de la Champions League?

Juventus, rival del Real Madrid en la Jornada 3 de la Champions League, empató 2-2 con Villarreal en su anterior partido del torneo.

El punto ganado como visitante fue apenas el segundo de Juventus en la actual Champions League.

Con ese puntaje, Juventus se ubica en el lugar 23 de la Champions League.

Real Madrid vs Juventus: Datos a seguir en la Jornada 3 de la Champions League

El Real Madrid y la Juventus se han enfrentado en 21 ocasiones en competiciones UEFA, con diez victorias para el equipo español, nueve para el italiano y dos empates.

Dos de esos partidos fueron finales de la Champions League: el Real Madrid ganó la final de 1998 por 1-0 y la de 2017 por 4-1.

Los blancos han ganado 18 de sus últimos 20 partidos de competiciones UEFA contra equipos italianos (dos derrotas).