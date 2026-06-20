Raphinha, una de las estrellas de Brasil en el Mundial 2026, será baja del equipo sudamericano ante Escocia, debido a una lesión muscular sufrida en el partido ante Haití.

Brasil venció a Haití en la Jornada 2 del Mundial 2026, pero sufrió la baja de Rapinha, quien abandonó de cambio el partido provocando alarma en la selección carioca.

Brasil goleó a Haití para ser líder del Grupo C en el Mundial 2026 (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

¿Cuánto tiempo será bajar Rapinha con Brasil en el Mundial 2026?

Este sábado 20 de junio, luego de realizarse los estudios necesarios para conocer la gravedad del daño de Rapinha, se conoció que el jugador tiene lesión muscular en el muslo derecho.

Raphinha no jugará ante Escocia y será sometido a un tratamiento intensivo, permaneciendo con Brasil en el Mundial 2026 e intentando recuperarse para las etapas posteriores.

Raphinha se perderá el próximo partido contra Escocia, pero debería estar listo para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los problemas de lesiones de Brasil en el Mundial 2026

Rapinha se unió a Neymar, como los dos jugadores lesionados de alto perfil en la selección de Brasil durante el Mundial 2026.

Neymar ni siquiera ha podido debutar en el Mundial 2026, aunque ya sería convocado por Carlo Ancelotti, DT de Brasil, para el partido ante Escocia, el miércoles 24 de junio.