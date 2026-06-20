La historia de Raphinha es una de las que tanto le gusta a los aficionados al deporte, pues pudo superar el haber nacido en un entorno de violencia y pobreza en Porto Alegre, Brasil.

Desde niño Raphinha contó con el apoyo de su familia para sobreponerse a esas limitaciones históricas, logrando consagrarse como uno de los mejores jugadores de futbol.

¿Quién es Raphinha?

Raphael Dias Belloli, mejor conocido como Raphinha, es un futbolista brasileño que se desempeña como extremo o delantero en el FC Barcelona y en la selección nacional de Brasil.

Raphinha (Joan Monfort / AP)

¿Qué edad tiene Raphinha?

Raphinha nació el 14 de diciembre de 1996 en Porto Alegre, Brasil; actualmente tiene 29 años.

¿Quién es la esposa de Raphinha?

Raphinha se casó con la influencer, Natalia Rodrigues, en el año 2022.

¿Qué signo zodiacal es Raphinha?

Al haber nacido el 14 de diciembre, el signo zodiacal de Raphinha es Sagitario.

Raphinha (Jose Breton / AP)

¿Cuántos hijos tiene Raphinha?

Raphinha y Natalia Rodrigues tiene un hijo de nombre Gael, que nació en 2023.

¿Qué estudió Raphinha?

No hay información pública sobre los estudios de Raphinha; sin embargo, el jugador ha declarado en varias ocasiones que desde niño sus padres le inculcaron el estar pendiente de la escuela.

Lo que indica que Raphinha tiene completa por lo menos la educación básica en Brasil.

¿En qué ha trabajado Raphinha?

Raphinha se ha dedicado principalmente a desempeñarse como futbolista profesional desde que era un niño y adolescente.

Antes de cumplir los 18 años, Raphinha participaba en torneos comunitarios en Brasil, conocidos como “Torneos de várzea”, en campos de tierra.

Después de los 18 años comenzó su carrera profesional en los siguientes equipos:

Avaí F. C. (Brasil): Donde inició su formación como futbolista

Vitória de Guimarães (Portugal): Primer club de Europa en 2016

Sporting CP (Portugal): Club con el que ganó varios títulos nacionales

Stade Rennais (Francia): El fichaje más caro de la historia del club en su momento

Leeds United (Inglaterra): Donde destacó en la Premier League bajo la dirección de Marcelo Bielsa

FC Barcelona (España): Su club actual desde 2022