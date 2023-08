Otro jugador importante renunció a la Selección Española hasta que no salga Luis Rubiales, sumando así más de 80 estrellas del balompié del país ibérico que desisten de La Roja.

Jesús Vallejo, ex defensor del Real Madrid que defiende actualmente los colores del Granada CF, se pronunció ante la polémica que encabeza Luis Rubiales tras lo ocurrido en la final del Mundial Femenil 2023.

Jesús Vallejo se sumó a las y los más de 80 jugadores que han decidido apartarse de la Selección Española hasta que tomen el presidente de la Real Federación Española de Futbol, dimita de su cargo.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, comentó.

Cabe mencionar que en su mayoría, son futbolistas de la categoría femenil las que han rechazado al conjunto nacional español, como muestra de solidaridad con Jennifer Hermoso.

Jesús Vallejo decidió dar un paso al costado de la Selección de España hasta que Luis Rubiales deje la presidencia de la RFEF. (Captura de Pantalla / Twitter)

Luis Rubiales acabaría con la Selección Española tras su decisión de no dimitir de la presidencia en la RFEF

Luis Rubiales tomó la decisión de seguir defendiendo lo indefendible, y con ello, estaría firmando el fin de la Selección Española luego de no dimitir de la presidencia de la RFEF.

Que más de 80 jugadoras y jugadores estén tomando la decisión de no vestir más la camiseta de La Roja hasta que decida abandonar su cargo, es una clara muestra de que no descansarán hasta obtener justicia.

Luis Rubiales tuvo que pensar antes de actuar y dimensionar el escenario en el que se encontraba, una final del Mundial Femenil en donde la escuadra española hacía historia obteniendo su primer campeonato.

Por otro lado, las muestras de coraje de Jennifer Hermosa y sus compañeras de equipo han inspirando posiblemente uno de los cambios más grandes en pro de los derechos de las futbolistas.

Jennifer Hermoso (John Cowpland / AP)

Selección Española: Algunas de las jugadoras que han decidido no jugar más para La Roja hasta que Luis Rubiales deje su cargo

Jennifer Hermoso

Alexia Putellas

Isa Rodríguez

Teresa Abelleira

Claudia Zornoza

Oihane Hernández

Rocío Gálvez

Athenea del Castillo

Ivana Andrés

Aitana Bonmati

