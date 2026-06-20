El miércoles 24 de junio se jugará la tercera jornada del grupo C del Mundial 2026 y en el encuentro Brasil vs Escocia, Neymar por fin podría ver acción.

“Neymar entrenará individualmente mañana (...) será convocado contra Escocia” Carlo Ancelotti

Lo anterior debido a que el director técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, confirmó que el astro será convocado para el encuentro, por lo que existe la posibilidad de que juegue.

Cabe destacar que 4 semanas atrás, Neymar sufrió una dolencia muscular de grado II en la pantorrilla derecha durante un partido de la liga brasileña, por el que desde entonces no ha visto actividad.

Neymar podría debutar en el Mundial 2026 en el Brasil vs Escocia

El 17 de mayo de 2026, Neymar sufrió una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha durante un partido con Santos, por la que no ha regresado a las canchas.

Pese a la dolencia, el delantero fue incluido en la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026, con la expectativa de que pudiera recuperarse durante la fase de grupos.

Luego de no ver actividad ante Marruecos y Haití, Neymar podría debutar en el Mundial 2026 ante Escocia, pues Carlo Ancelotti declaró que lo va a convocar para el encuentro.

“Neymar entrenará individualmente mañana, luego el domingo volverá a entrenar con el equipo y luego será convocado contra Escocia” Carlo Ancelotti

Cuestionado sobre el tema del delantero, Carlo Ancelotti dijo que Neymar seguirá entrenando individualmente durante el sábado 20 de junio, mientras que el domingo se va a integrarr al grupo.

Lo anterior, dijo, con el fin alistarlo con el objetivo de que pueda ser convocarlo para el Brasil vs Escocia, partido en el que la “verdeamarela” cerrará la fase de grupos y buscará afianzar el primer lugar del Grupo C.

Neymar (@Neymar Jr)

Brasil buscará el primer lugar del Grupo C ante Escocia

El partido Brasil vs Escocia en el que Neymar podría debutar por fin durante el Mundial 2026, se jugará el 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 18:00 horas locales.

En dicho encuentro, Brasil buscará asegurar el primer lugar del grupo C para evitar enfrentarse al primer lugar del grupo F que podría ser Países Bajos o Japón.

Del otro lado, Marruecos también pelea por la cima del sector, lo que convierte esta fecha en un cruce clave para definir posiciones y rivales en la siguiente fase del torneo.