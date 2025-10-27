Luego de pasar por un complicado arranque de torneo, Chivas está repuntando en el Apertura 2025 y a falta de dos jornadas está en zona de liguilla directa, aunque el mérito es de Gabriel Milito alguien quien también ha sido de gran ayuda es Armando González.

Cuando Chivas estaba carente de un delantero que resolviera los problemas de la falta de goles, la Hormiga González, surgido de la cantera rojiblanca, se echó el equipo al hombro y ha brillado con números que lo avalan para la Selección Mexicana.

De la mano de su juvenil, el Rebaño Sagrado ya se encuentra clasificado a la liguilla del Apertura 2025 con 23 puntos y aunque todavía puede salir de zona de liguilla directa, ese puntaje le alcanza al menos para el play-in.

¿Armando González está listo para la Selección Mexicana? Los números que avalan su convocatoria

En la más reciente edición del Clásico Tapatío de la Liga MX con su hat-trick, Armando González demostró que vive un gran momento en su carrera con Chivas, motivo por el que hay varios que lo están candidateando para la Selección Mexicana.

A casi siete meses del arranque del Mundial 2026 los futbolistas mexicanos siguen haciendo méritos para ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre y si hay uno que tiene número que lo respaldan es precisamente la Hormiga.

Con apenas 22 años de edad, González está demostrando ser un delantero consolidado y completo, el jugador de Chivas es el único que aparece dentro del top 5 de máximos goleadores del torneo, con 10 tantos.

Números de Armando González:

15 partidos disputados en el Apertura 2025

10 goles en el Apertura 2025

956 minutos en el Apertura 2025

1 gol en Leagues Cup

De los 10 goles en Liga MX: 4 fueron de cabeza, 4 dentro del área, 1 fuera del área y 1 de penal

1 gol cada 96 minutos

🔴⚪️ Así se vio el triplete de Armando González para llegar a las 🔟 dianas 🎯



🎥 @chivastvmx pic.twitter.com/c6lunxYfZk — CHIVAS (@Chivas) October 27, 2025

Armando González busca ser el máximo goleador juvenil en un torneo corto de la Liga MX

Con su hat-trick ante Atlas, Armando González no solo pelea por ser campeón de goleo en el Apertura 2025 en la Liga MX sino que también con esos números también busca un récord que actualmente le pertenece al Chicharito.

Desde 1996, solo cuatro futbolistas menores de 23 años han conseguido más de diez anotaciones en un torneo corto de la Liga MX, curiosamente todos ellos jugaron con Chivas, el Chicharito lo logró en el Apertura 2009 a sus 21 años cuando hizo 11 anotaciones.

Ahora la Hormiga está a un solo gol de igualar dicho récord y para ello tiene dos jornadas para empatarlo o incluso superarlo, por ello Amaury Vergara mostró su orgullo con un mensaje en redes sociales: “Hecho en México. Hecho en Chivas”.