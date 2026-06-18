Neymar volvió a entrenar con Brasil, pero será baja de su selección para el partido ante Haití, este viernes 19 de junio en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Solo acondicionamiento físico realizó Neymar en el campo de entrenamiento de Brasil a las afueras de Nueva York, con la incertidumbre acerca de cuándo podrá debutar en el Mundial 2026.

Neymar vive momentos complicados con Brasil

La convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 fue una de las más cuestionadas, pero la afición brasileña la festejó en grande y aguarda para verlo en acción.

Neymar, de 34 años y que disputa su cuarto Mundial, aún no se ha incorporado al resto del plantel en sesiones completas de entrenamiento.

Brasil comenzó el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Marruecos en el Grupo C, pero se espera que amarre el pase a la siguiente ronda con una sólida victoria sobre Haití.

Neymar no ha podido debutar en el Mundial 2026 con Brasil (Yuki Iwanmura / AP Photo/Yuki Iwanmura)

¿Qué lesión tiene Neymar?

Neymar sufrió una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo de 2026, y aunque ya trabaja en el aspecto físico para no perder la forma, no jugará ante Haití en el Mundial 2026.

Filadelfia espera a Brasil sin Neymar, cuya expectativa de regreso podría darse en el tercer partido de la fase de grupos contra Escocia en Miami.

Sin embargo, Brasil no quiere arriesgar de más a Neymar, así que podría reservarlo para la siguiente fase eliminatoria.

Tras el entrenamiento del martes, Neymar se quedó en el campo y posó para fotos con su pareja y sus hijas.