Columbus Crew vs Pumas siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Columbus Crew vs Pumas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV
Columbus Crew vs Pumas: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Columbus Crew vs Pumas.
Columbus Crew vs Pumas: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido Columbus Crew vs Pumas podrá verse a través de Apple TV.
- Partido: Columbus Crew vs Pumas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Columbus Crew y Pumas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Columbus Crew marcha invicto en la Leagues Cup 2026 con victorias sobre Pachuca y Atlas, así que busca el pase a la siguiente ronda.
Pumas no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.