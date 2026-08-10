Columbus Crew vs Pumas siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Columbus Crew vs Pumas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: ScottsMiracle-Gro Field

Transmisión: Apple TV

Columbus Crew vs Pumas: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Columbus Crew vs Pumas.

Columbus Crew vs Pumas: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Columbus Crew vs Pumas podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Columbus Crew vs Pumas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: ScottsMiracle-Gro Field

Transmisión: Apple TV

Pumas quedó eliminado de la Leagues Cup y ante Columbus es partido de trámite (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegan Columbus Crew y Pumas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Columbus Crew marcha invicto en la Leagues Cup 2026 con victorias sobre Pachuca y Atlas, así que busca el pase a la siguiente ronda.

Pumas no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.