El partido entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami este miércoles 24 de junio, correspondiente a la Jornada 3 del Mundial 2026, ha generado expectativa no solo por lo deportivo, sino por la inquietante predicción de la vidente brasileña Vó Bahiana.

“Vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó” Vó Bahiana, vidente brasileña

Ella aseguró haber soñado con una invasión extraterrestre que interrumpiría el encuentro, con naves abduciendo a jugadores como Neymar y Vinicius Jr., además de cientos de aficionados.

Aunque las declaraciones de Vó Bahiana provocaron burlas, se viralizaron y añadieron un matiz insólito al partido Brasil vs Escocia.

La profecía viral de Vó Bahiana sobre el Brasil vs Escocia

Días atrás, vía redes sociales, la vidente y espiritualista brasileña Vó Bahiana, reveló haber soñado que una invasión extraterrestre interrumpiría el encuentro entre Brasil Vs Escocia en Miami.

De acuerdo con Vó Bahiana, una nave extraterrestre se colocaría al centro del Hard Rock Stadium.

“Vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, dijo y enseguida detalló que aliens se llevarían a Vinicius Jr. y Neymar, así como otros jugadores de Brasil, mientras que una segunda nave raptaría a 700 personas del público, incluida ella.

“Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento” Vó Bahiana. Vidente y espiritualista brasileña

Mundial 2026: Brasil vs Escocia

Este miércoles comenzarán a definirse las posiciones finales de los sectores A, B y C de la primera etapa del Mundial 2026, por lo que seguidores de Brasil y Escocia, esperan con ansías el encuentro.

No obstante, el interés de la afición no está únicamente en el marcador sino en la visión de Vó Bahiana.

Interesados y curiosos deben saber que el partido comenzará a las 4 de la tarde. Éste se transmitirá por Vix y TUDN.