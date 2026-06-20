El delantero del Manchester United y de la selección de Brasil, Mathehus Cunha, firmó un doblete ante Haití durante el segundo partido de la “verdeamarela” en el Mundial 2026.

La buena actuación del atacante que impulsó el primer triunfo del Scratch du Oro en el certamen mundialista, provocó uno de los momentos más emotivos que se han registrado en el torneo.

Lo anterior debido a que desde las gradas del Lincoln Financial Field, Luziana Cunha, mamá de Matheus Cunha, reccionó con gran efusividad a uno de los goles que anotó su hijo.

Festejo de Matheus Cunha, Vinícius y Paquetá (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

La reacción viral de la mamá de Matheus Cunha a sus goles

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se muestran los momentos en los que la mamá de Matheus Cunha, reaccionó con emoción a uno de los goles que hizo su hijo durante el Brasil vs Haití.

Así ocurre debido a que en el video se puede apreciar que Luziana Cunha, estalló en llanto tras la primera anotación que consiguió su hijo y abrió el marcador para la “canarinha”.

💛💚🥹 Matheus Cunha’s mom in tears of joy after his son scoring goal at the World Cup.



Beautiful. 😁



🎥 DicadoGordinhoo on Instagram pic.twitter.com/jFe1I4YJ13 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

En el video, también se puede observar que luego de festejar el tanto con sus compañeros, Matheus Cunha se dirigió al centro del campo y volteó a ver a su mamá con un gesto de alegría.

Ante ello, la mujer que continuó derramando lágrimas y sollozando, también recibió abrazos y felicitaciones de otros aficionados que festejaron la anotación del delantero.

Brasil derrotó claramente a Haití

Luego de empatar ante Marruecos dejando grandes dudas, Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al ganar con marcador de 3-0 a su similar de Haití.

La selección brasileña resolvió el partido en la primera mitad gracias a un par de tantos conseguidos por Matheus Cunha, mientras que en el segundo tiempo Vinícius Júnior liquidó el partido:

23’: Matheus Cunha

36’: Matheus Cunha

45+3’: Vinícius Júnior

En el segundo tiempo Brasil administró la ventaja, mantuvo control del juego y evitó cualquier reacción de Haití, que buscó descontar en aproximaciones aisladas sin lograr concretar.

Con este triunfo Brasil suma 4 puntos en el Grupo C del Mundial 2026, mientras Haití quedó sin margen de error y cerrará su participación frente a Marruecos.