Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, evitó hablar del jugador Endrick cuando le cuestionaron la razón por la que no vio minutos en el debut de la selección sudamericana en el Mundial 2026.

Brasil empató 1-1 con Marruecos este sábado 13 de junio, partido en el que Endrick, quien llega tras una gran temporada en Francia, se quedó en la banca.

Pero Ancelotti fue claro al respecto y detuvo en seco cualquier polémica al respecto, al asegurar que en la conferencia de prensa tras el partido no hablaría de un jugador en particular.

“No estoy aquí para hablar individualmente de los jugadores. Creo que los atletas que entraron hicieron un buen partido” Carlo Ancelotti, DT de Brasil

Brasil empató con Marruecos y Endrick se quedó en la banca

Tras el empate 1-1 de Brasil ante Marruecos en la Jornada 1 del Mundial 2026, la prensa del país sudamericano cuestionó con insistencia a Carlo Ancelotti por no haberle dado minutos a Endrick, quien regresará al Real Madrid tras recuperar su nivel.

Ancelotti no se salió de su estilo hermético ante debates individuales, y cortó los cuestionamientos argumentando que no evaluará a elementos por separado en un torneo de esta magnitud.

Endrick no logra convencer a Carlo Ancelotti para alinearlo con Brasil. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

¿Por qué evitó Ancelotti hablar de Endrick?

Carlo Ancelotti es un entrenador muy experimentado que al evitar hablar de Endrick, busca proteger a la selección de Brasil y desviar la presión mediática que genera el delantero, a quien dirigió en el Real Madrid, equipo en el que tampoco le dio mucho juego.

En lugar de Endrick, Ancelotti optó por jugadores como Igor Thiago en la delantera de Brasil, pero al final, quien rescató el empate fue el super estrella Vinícius.