El actual jugador del FC Barcelona, Raphinha, se encuentra concentrado con la Selección de Brasil por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sin embargo, no dudó en denunciar un acto de racismo hacia su hijo en un parque de diversiones.

La familia de Raphinha viajó a París para visitar el parque de diversiones, Disneyland, mientras el jugador del FC Barcelona se encontraba con su selección, no obstante, su visita no fue la esperada debido a que su hijo Gael sufrió racismo en el parque de Disney.

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos”, expuso Raphinha en sus redes sociales.

El seleccionado brasileño, Raphinha, publicó unos videos en el que su hijo busca saludar y abrazar a una botarga de Disney, pero el pequeño no logró recibir afecto debido a que fue ignorado.

“Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza”, indicó Raphinha, quien afirmó que la botarga de Disney sí saludó a los otros niños y a su hijo fue al único que no le hizo caso.

El jugador del FC Barcelona también dijo que su pequeño solo quería abrazar a la botarga y éste mismo fue negado, por lo que también insultó al parque de diversiones y a los trabajadores.

“Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido”.

¿Qué dijo el parque de diversiones sobre el acto de racismo que denunció Raphinha?

Pese a ello, Disney no se ha pronunciado al respecto, pero el video y la dura crítica del futbolista ya le dio la vuelta al mundo.