Bradley Barcola es un delantero y extremo francés que se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol europeo.

Formado en las fuerzas básicas del Olympique Lyonnais, debutó como profesional con el club antes de fichar por el Paris Saint-Germain en 2023.

Desde su llegada al PSG se convirtió en pieza clave en la ofensiva y comenzó a ser convocado por Didier Deschamps para la selección de Francia, con la que debutó en 2024.

Bradley Barcola es considerado hoy día un talento con gran proyección internacional.

¿Quién es Bradley Barcola?

Bradley Barcola es un delantero y extremo francés formado en las fuerzas básicas del Olympique Lyonnais, club con el que debutó como profesional antes de fichar por el Paris Saint-Germain en 2023.

Desde su llegada al PSG se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo y comenzó a ser convocado de manera constante por Didier Deschamps para integrar la selección de Francia.

Entre sus principales logros destacan los títulos obtenidos con el club parisino y su consolidación como uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del futbol europeo.

Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain y la selección de Francia. (bradley_dls/Instagram)

¿Qué edad tiene Bradley Barcola?

Bradley Barcola tiene 23 años. Nació el 2 de septiembre de 2002.

¿Bradley Barcola tiene pareja?

Bradley Barcola ha mencionado que tiene novia; sin embargo, prefiere mantener su vida personal en privado, por lo que no ha revelado más detalles sobre su relación.

¿Qué signo zodiacal es Bradley Barcola?

Bradley Barcola nació el 2 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

Este signo pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con cualidades como la disciplina, el análisis, el orden y la atención al detalle.

¿Bradley Barcola tiene hijos?

No. Bradley Barcola no tiene hijos. El futbolista francés ha manifestado que actualmente está enfocado en el desarrollo de su carrera profesional.

¿Qué estudió Bradley Barcola?

Bradley Barcola no cuenta con estudios universitarios conocidos, ya que desde muy joven enfocó su formación en el futbol profesional dentro de las categorías inferiores del Olympique Lyonnais.

¿En qué ha trabajado Bradley Barcola?

Bradley Barcola es conocido por su trayectoria como futbolista profesional, la cual inició en las categorías inferiores del Olympique Lyonnais antes de consolidarse como una de las figuras ofensivas del Paris Saint-Germain y de la selección francesa.