Jordan Lee Pickford, portero británico del Everton F.C. y titular con la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, ha construido una sólida trayectoria marcada por sus reflejos y buena salida bajo los tres palos.

Formado en la cantera del Sunderland A.F.C., pasó por diversos clubes cedido antes de consolidarse en la Premier League.

En 2017 Jordan Pickford se convirtió en el portero más caro de la liga inglesa al fichar por el Everton.

Desde Rusia 2018 hasta hoy, Jordan Pickford ha sido pieza clave en la portería de la Selección de Inglaterra.

Jordan Pickford, portero de Inglaterra (Jordan Pickford / Facebook)

¿Quién es Jordan Pickford?

Jordan Lee Pickford es un portero británico que juega para Inglaterra y el Everton F.C.

A lo largo de su carrera, Pickford ha destacado por su buena salida y reflejos dentro de la portería.

¿Cuántos años tiene Jordan Pickford?

Jordan Pickford tiene 32 años de edad. Nació en Washington, Inglaterra, el 7 de marzo de 1994.

¿Quién es la esposa de Jordan Pickford?

Jordan Pickford está casado desde 2022 con Megan Davison.

Jordan Pickford, portero de Inglaterra (Jordan Pickford / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Jordan Pickford?

Jordan Pickford es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Jordan Pickford?

Jordan Pickford tiene tres hijos Arlo George, Ostara Haze y Misty Celine.

Jordan Pickford, portero de Inglaterra (Jordan Pickford / Facebook)

¿Qué estudió Jordan Pickford?

Jordan Pickford no cursó estudios universitarios, desde joven se dedicó a desarrollar su carrera como futbolista.

Jordan Pickford, portero de Inglaterra (Jordan Pickford / Facebook)

¿En qué ha trabajado Jordan Pickford?

La trayectoria profesional de Jordan Pickford comenzaría desde el 2002 al ser parte de la cantera del Suderland A.F.C.

Desde 2012 sería cedido a diversos equipos como Darlington, Alfreton Town, Bruton Albion, Carlisle Utd., Bradford City y Perston North End.

En 2015 regresaría al Suderland logrando consolidarse durante la siguiente temporada al participar en 29 partidos de la Premier League.

Para 2017 Jordan Pickford llegaría al Everton en una transacción de 25 millones de libra, convirtiéndolo en el portero más caro de la historia de la liga inglesa.

Como guardameta de la Selección de Inglaterra, Pickford logró ser convocado en el Mundial de Rusia 2018.

En el Mundial 2026, Jordan Pickford ha conseguido ser titular en todos los encuentros que ha disputado Inglaterra.