Édouard Mendy, nacido el 1 de marzo de 1992, es un portero senegalés reconocido mundialmente por su talento y su inspiradora historia de superación.

Tras quedar desempleado en 2014 y considerar dejar el fútbol, logró consolidarse en clubes como Reims, Rennes y Chelsea, donde conquistó la Champions League 2021.

Actualmente es capitán del Al-Ahli en la Saudi Pro League y referente de la selección de Senegal, con la que ganó la Copa Africana de Naciones 2021 y ha disputado los Mundiales de 2022 y 2026.

Édouard Mendy, portero de Senegal (@edou_mendy / Instagram )

¿Quién es Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy nació el 1 de marzo de 1992, es un destacado portero profesional que actualmente juega y es capitán del club Al-Ahli en la Saudi Pro League.

Nacido en Francia pero de nacionalidad senegalesa, Édouard Mendy es reconocido no solo por su talento bajo los tres palos.

Sino también por una de las historias de superación más inspiradoras del futbol moderno, habiendo pasado de estar desempleado y al borde del retiro a ser elegido el mejor portero del mundo en apenas seis años.

Con una estatura de 1,94 metros, Mendy es descrito como un portero físicamente dominante con una fuerte presencia en el área.

Destaca por su agilidad, su capacidad para dominar el juego aéreo en los centros y su liderazgo al organizar la defensa. Además, posee un buen juego de pies, una habilidad que llamó la atención de expertos.

Édouard Mendy es primo de Ferland Mendy, el lateral izquierdo que juega para el Real Madrid.

¿Cuántos años tiene Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy está casado, pero mantiene la identidad de su esposa estrictamente fuera del ojo público, por lo que su nombre y datos personales no están disponibles de forma oficial.

¿Qué signo zodiacal es Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy es del signo zodiacal Piscis.

Édouard Mendy, portero de Senegal (@edou_mendy / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy tiene dos niños mayores y una hija pequeña, llamada Ayla.

Al igual que con su matrimonio, el futbolista prefiere mantener la vida de sus hijos bajo una estricta privacidad para proteger su entorno familiar.

¿Qué estudió Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy realizó estudios de gestión y comercio durante su juventud en Francia.

Esta formación fue una parte importante de su vida en 2014, cuando tras quedar sin equipo y pasar por momentos de gran incertidumbre, llegó a considerar el retiro y utilizó sus estudios para buscar empleo en el sector administrativo y comercial.

¿En qué ha trabajado Édouard Mendy, portero de Senegal?

Édouard Mendy se formó en la academia del Le Havre, pero tras jugar en el Cherbourg de la tercera división francesa, quedó sin equipo en 2014.

A los 22 años, pasó un año entero sin club, se registró en la oficina de desempleo y consideró seriamente dejar el futbol para buscar trabajo en otros sectores.

En 2015, recibió una oportunidad para ser el cuarto portero de las reservas del Olympique de Marsella. Su buen desempeño lo llevó al Stade de Reims, donde logró el ascenso a la Ligue 1, y posteriormente al Rennes, club con el que clasificó a la Champions League.

En septiembre de 2020, fichó por el Chelsea FC por unos 22 millones de libras. En su primera temporada, se convirtió en el primer portero africano en ganar la UEFA Champions League, igualando el récord de más vallas invictas (9) en una sola edición del torneo.

En 2023, se unió al Al-Ahli, donde ha continuado su éxito ganando títulos continentales como la AFC Champions League Elite en las temporadas 2024-25 y 2025-26.

Édouard Mendy es una figura central de la selección de Senegal, con la que ha logrado hitos históricos.

Fue pieza clave en la obtención de la Copa Africana de Naciones 2021, donde fue nombrado el mejor portero del torneo tras detener un penalti decisivo en la final contra Egipto.

En 2021, fue galardonado con el premio The Best de la FIFA al mejor portero del mundo y el premio al Portero del Año de la UEFA, siendo el primer guardameta africano en la historia en recibir estos honores.

Édouard Mendy ha representado a la selección de Senegal en las Copas del Mundo de 2022 y 2026.