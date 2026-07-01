Matthew Andrew Geary Freese, nacido el 2 de septiembre de 1998, es el arquero titular de la selección de Estados Unidos y del New York City FC en la MLS.

Reconocido por su formación académica en Harvard, donde estudió economía y datos, aplica un enfoque estadístico al fútbol, desarrollando modelos propios para analizar penaltis y goles esperados.

Tras iniciar en la academia del Philadelphia Union, consolidó su carrera en NYCFC, siendo MVP en 2024.

Actualmente defiende la portería de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Matt Freese, portero de Estados Unidos (@mattyicefreese / Instagram )

¿Quién es Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matthew Andrew Geary Freese nació el 2 de septiembre de 1998, es un futbolista profesional estadounidense.

Se desempeña como arquero titular de la selección nacional de Estados Unidos y del New York City FC de la Major League Soccer.

A sus 27 años, es reconocido no solo por su talento bajo los tres palos, sino también por su inusual formación académica como graduado de la Universidad de Harvard.

Matt Freese creció en una familia con una sólida tradición científica y académica; su padre, Andrew Freese, fue un renombrado neurocirujano graduado de Harvard y el MIT.

Antes de consolidarse en el futbol profesional, Matt tomó una decisión que sorprendió al mundo del deporte: rechazó un contrato de formación con el Manchester United para matricularse en Harvard.

Debido a su formación en economía y datos, Freese aplica un enfoque matemático y estadístico a su juego.

Se sabe que estudia vectores, promedios de distribución y ha desarrollado modelos propios de goles esperados y análisis de probabilidad en la ejecución de penaltis.

Lo cual aplicó con éxito al detener tres penaltis contra Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro.

¿Cuántos años tiene Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matt Freese tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matt Freese no está casado, pero mantiene una relación sólida con su novia, Kelsey Mentzer.

¿Qué signo zodiacal es Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matt Freese es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matt Freese no tiene hijos.

Matt Freese, portero de Estados Unidos (@mattyicefreese / Instagram )

¿Qué estudió Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matt Freese cursó estudios de Economía y Ciencias de la Computación mientras jugaba para el equipo universitario, Harvard Crimson.

Aunque dejó la institución en 2018 para volverse profesional, completó sus estudios en línea durante la pandemia y se graduó oficialmente en 2022.

¿En qué ha trabajado Matt Freese, portero de Estados Unidos?

Matt Freese inició su carrera en la academia de Philadelphia Union y firmó un contrato de “Jugador de la Casa” (Homegrown) a finales de 2018.

En 2020, fue parte del equipo que ganó la Supporters’ Shield, manteniendo la portería a cero en el partido decisivo.

En enero de 2023, fue transferido al New York City FC. Su desempeño fue fundamental para su consolidación, siendo nombrado MVP (Jugador Más Valioso) del club en la temporada 2024 tras destacar en el porcentaje de atajadas de la liga.

Tras representar a Estados Unidos en categorías juveniles (Sub-19 y Sub-23), Freese debutó con la selección mayor bajo el mando de Mauricio Pochettino el 7 de junio de 2025 contra Turquía.

Fue el portero titular durante la Copa Oro 2025, donde el equipo terminó como subcampeón.

Matt Freese fue seleccionado como el guardameta principal de los Estados Unidos para el Mundial 2026.

Durante el torneo, ha mantenido una notable consistencia, destacando su enfoque en la “prevención de goles” a través del posicionamiento y la organización defensiva más allá de las simples atajadas.