Alexander Schlager, nacido el 1 de febrero de 1996 en Salzburgo, es el portero titular de la selección de Austria y del Red Bull Salzburgo.

Reconocido por su agilidad y reflejos, se formó en academias locales y en la cantera del RB Leipzig antes de consolidarse en el LASK Linz.

En 2023 regresó al Salzburgo, donde ha sido nombrado Portero del Año en dos ocasiones.

Superó una grave lesión de rodilla en 2024 y en el Mundial 2026 ganó notoriedad al detener un penal a Lionel Messi.

Alexander Schlager, portero de Austria (@schlager_alex / Instagram )

¿Quién es Alexander Schlager, portero de Austria?

Alexander Schlager nació el 1 de febrero de 1996 en Salzburgo, es un futbolista profesional austriaco.

Se desempeña como portero en el Red Bull Salzburgo de la Bundesliga de su país y es el guardameta titular de la selección nacional de Austria.

Alexander Schlager es un portero diestro, reconocido por su agilidad, reflejos y una lectura de juego privilegiada.

En enero de 2025, durante un partido de la UEFA Europa League contra el Aston Villa, Schlager se hizo viral por realizar una espectacular y fortuita salvada con el taco (estilo “escorpión”) ante un remate de Harvey Elliott.

¿Cuántos años tiene Alexander Schlager, portero de Austria?

Alexander Schlager tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alexander Schlager, portero de Austria?

Alexander Schlager se encuentra casado con Sarah Endlicher.

¿Qué signo zodiacal es Alexander Schlager, portero de Austria?

Alexander Schlager es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Alexander Schlager, portero de Austria?

De acuerdo con algunos reportes, Alexander Schlager tiene dos hijos.

Alexander Schlager, portero de Austria (@schlager_alex / Instagram )

¿Qué estudió Alexander Schlager, portero de Austria?

Desde una temprana edad, Alexander Schlager se dedicó profesionalmente al futbol.

¿En qué ha trabajado Alexander Schlager, portero de Austria?

Alexander Schlager se formó en las academias del ASK Salzburg y el propio Red Bull Salzburgo, con un paso formativo por la cantera del RB Leipzig en Alemania.

Entre 2017 y 2023 jugó para el LASK Linz, donde se transformó en uno de los arqueros más destacados de la liga austriaca y dio el salto a la selección nacional.

En julio de 2023 volvió al club de su ciudad natal Red Bull Salzburgo, firmando un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Ha sido nombrado Portero del Año en Austria en dos ocasiones (2019/20 y 2023/24.

Alexander Schlager debutó con la selección nacional de Austria el 16 de noviembre de 2019 en un partido de clasificación para la Eurocopa contra Macedonia del Norte.

La lesión de rodilla de Alexander Schlager fue un evento significativo en su carrera, ocurriendo en un momento crítico justo antes de una gran cita internacional.

La lesión se produjo en mayo de 2024, fue lo suficientemente grave como para requerir que el portero fuera operado de la rodilla.

Debido a esta dolencia y la posterior cirugía, Schlager se vio obligado a perderse la Eurocopa 2024. Su ausencia fue considerada una baja muy importante para la selección de Austria en ese torneo, donde ni siquiera pudo formar parte de la convocatoria.

Tras el proceso de recuperación, logró retomar su nivel y consolidarse nuevamente como titular. Dos años después de aquel incidente, llegó al Mundial 2026 como el guardameta principal de su país.

Es el arquero titular de Austria en la Copa del Mundo de 2026, participando en el regreso de su país al torneo tras 28 años de ausencia.

Ganó notoriedad internacional durante el Mundial 2026 al enfrentar a la Selección Argentina. En ese partido, su postura firme bajo los tres palos fue señalada como un factor que “descolocó” a Lionel Messi, quien terminó desviando un tiro penal.