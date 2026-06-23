Didier Claude Deschamps es el actual director técnico de la Selección de Francia, cargo que ocupa desde 2012 y con el que ha construido uno de los ciclos más exitosos del futbol internacional moderno.

Bajo su gestión, Les Bleus conquistaron el Mundial de Rusia 2018, fueron subcampeones en Qatar 2022 y ganaron la Liga de Naciones 2021, consolidando a Francia como una potencia constante en la élite mundial.

¿Quién es Didier Deschamps?

Didier Deschamps es un exfutbolista y entrenador francés reconocido por ser uno de los pocos en la historia en ganar la Copa del Mundo como jugador y como director técnico.

Como mediocampista, fue capitán de la selección campeona del mundo en Francia 1998 y de la Eurocopa 2000, además de levantar la Champions League 1993 con el Olympique de Marsella y otra más con la Juventus.

Como entrenador, ha dirigido a clubes como el AS Mónaco, Juventus y Olympique de Marsella, antes de asumir la dirección de la selección francesa en 2012.

¿Qué edad tiene Didier Deschamps?

Didier Claude Deschamps nació el 15 de octubre de 1968 en Bayona, Francia, por lo que en 2026 tiene 57 años.

¿Didier Deschamps tiene pareja?

Sí. Didier Deschamps está casado con Claude Antoinette Deschamps, con quien mantiene una relación desde la década de los ochenta y contrajo matrimonio en 1989.

¿Qué signo zodiacal es Didier Deschamps?

Didier Deschamps nació el 15 de octubre, por lo que su signo zodiacal es Libra. Este signo de aire se asocia con el equilibrio, la diplomacia y la toma de decisiones meditadas.

¿Didier Deschamps tiene hijos?

Sí. Didier Deschamps y su esposa Claude tienen un hijo llamado Dylan Deschamps, nacido en 1996. Ha mantenido un perfil bajo y ha desarrollado su vida profesional fuera del futbol de alto rendimiento.

¿Qué estudió Didier Deschamps?

Didier Deschamps no cuenta con una licenciatura universitaria tradicional, ya que su formación se centró en el futbol profesional.

Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF) – Francia, máximo título de entrenador profesional, obtenido en 2004.

Formación técnica en la estructura de la Federación Francesa de Futbol para dirigir equipos profesionales.

¿En qué ha trabajado Didier Deschamps?

Didier Deschamps es reconocido por su trayectoria como futbolista de élite en Europa y como uno de los entrenadores más exitosos del futbol moderno.