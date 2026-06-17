Abduqodir Khusanov es un defensor uzbeko que ha hecho historia al convertirse en el primer futbolista de su país en llegar a la Premier League.

Tras consolidarse con el Manchester City, Abdukodir Khusanov se ha convertido en la estrella de la Selección de Uzbekistán que promete sobresalir en el Mundial 2026.

¿Quién es Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov es un destacado defensor central uzbeko que actualmente juega en el Manchester City de la Premier League inglesa.

Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán (@abdukodir_khusanov_ / Instagram )

Se ha consolidado como una de las mayores promesas defensivas de Asia Central, siendo una de los futbolistas a seguir durante el Mundial 2026.

Abdukodir Khusanov se destaca por ser un defensor “indomable”, muy rápido y con un gran manejo del balón.

Aunque su posición principal es la de defensa central, también puede desempeñarse como lateral derecho.

¿Cuántos años tiene Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov nació el 29 de febrero del 2024, por lo que actualmente tiene 22 años de edad.

¿Quién es la esposa de Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov prefiere llevar su vida personal lejos del ojo público, sin embargo se dio a conocer que contrajo matrimonio en mayo de 2025 en una tradicional ceremonia uzbeka celebrada en Tashkent.

La identidad de la esposa del futbolista uzbeko Abdukodir Khusanov se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov es del signo zodiacal Piscis.

Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán (@abdukodir_khusanov_ / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov tiene un hijo, nacido a finales de marzo de 2026.

¿Qué estudió Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

La trayectoria formativa de Abdukodir Khusanov se ha enfocado en su desarrollo futbolístico, por lo que no se tiene información sobre estudios universitarios formales.

¿En qué ha trabajado Abdukodir Khusanov, futbolista de Uzbekistán?

Abdukodir Khusanov se formó en las categorías inferiores del FK Bunyodkor Tashkent.

En marzo de 2022, se trasladó al FC Energetik-BGU Minsk de Bielorrusia, donde debutó profesionalmente a los 18 años y fue incluido en el equipo ideal de la liga en su primera temporada.

En julio de 2023, fue fichado por el Racing Club de Lens por una cifra cercana a los 450,000 euros.

El 20 de enero de 2025, el Manchester City lo adquirió por 40 millones de euros (más bonificaciones), firmando un contrato hasta junio de 2029.

Bajo la dirección de Pep Guardiola, ya ha conquistado títulos como la Copa de la Liga y la FA Cup en 2026.

Ha logrado adaptarse al fútbol británico e incluso fue elegido el mejor jugador del Manchester City en marzo de 2026.

Abdukodir Khusanov es considerado el líder defensivo de la selección de Uzbekistán, siendo pieza fundamental en su histórica clasificación a su primer Mundial de mayores (2026), participando en todos los partidos de la eliminatoria.

Se coronó campeón de la Copa Asiática Sub-20 en 2023 y disputó el Mundial Sub-20 en Argentina ese mismo año.

Abdukodir Khusanov representó a Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de París 2024.