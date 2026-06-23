Carlos Manuel Brito Leal Queiroz, nacido en Mozambique el 1 de marzo de 1953, es un entrenador portugués con una trayectoria de más de 46 años y actualmente dirige a la Selección de Ghana en el Mundial 2026.

Reconocido por su rigor táctico y su capacidad para formar talentos, alcanzó el récord histórico de participaciones en Copas del Mundo como técnico.

Artífice de la “generación de oro” de Portugal, ha dirigido en cinco continentes y clubes de élite como Manchester United, Real Madrid y Sporting de Lisboa.

Carlos Queiroz, DT de Ghana (@carlosqueiroz_ / Instagram )

¿Quién es Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Carlos Manuel Brito Leal Queiroz nació el 1 de marzo de 1953 en Nampula, Mozambique, es un prestigioso entrenador de futbol portugués y exfutbolista que actualmente dirige a la selección de Ghana.

Hijo de Júlio Queiroz, se trasladó a Portugal tras la independencia de Mozambique en 1975.

Es reconocido mundialmente por su vasta experiencia internacional, luego de que ha dirigido en cinco continentes.

Con el Mundial 2026 alcanzó el récord histórico de participaciones en Copas del Mundo como entrenador.

A lo largo de sus más de 46 años de carrera, Queiroz se ha distinguido por su rigor táctico, su capacidad para trabajar con jóvenes talentos y su rol como miembro del departamento técnico de la FIFA desde 1990.

¿Cuántos años tiene Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Carlos Queiroz tiene 73 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Carlos Queiroz se encuentra casado con Ana Paula Queiroz.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Carlos Queiroz es del signo zodiacal Piscis.

Carlos Queiroz, DT de Ghana (@carlosqueiroz_ / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Carlos Queiroz tiene dos hijos: Rogério y Sandra Queiroz.

¿Qué estudió Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Es licenciado en Educación Física con especialidad en Futbol por el Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de Lisboa.

¿En qué ha trabajado Carlos Queiroz, DT de Ghana?

Antes de dedicarse a la dirección técnica, se desempeñó como guardameta durante seis años en el Ferroviário de Nampula.

Carlos Queiroz es considerado el artífice de la “generación de oro” del futbol portugués, formando a jugadores legendarios como Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto y Vítor Baía.

Con ellos, logró hitos históricos para las categorías menores de Portugal:

Campeón del Mundo Sub-20 en dos ocasiones (1989 y 1991).

Campeón de Europa Sub-16 en 1989

Esta es la trayectoria de Carlos Queiroz como entrenador:

Manchester United: Tuvo dos periodos fundamentales como asistente de Sir Alex Ferguson (2002-2003 y 2004-2008). Fue clave en la conquista de la Champions League 2007-08 y en el fichaje y desarrollo de Cristiano Ronaldo. Real Madrid: En la temporada 2003-2004, dirigió al Madrid de “los galácticos”, logrando el título de la Supercopa de España. Sporting de Lisboa: Dirigió al equipo entre 1993 y 1996, ganando la Copa y la Supercopa de Portugal.

Carlos Queiroz ha disputado seis Mundiales (igualando el récord de Carlos Alberto Parreira), sin embargo algunos no cuentan su clasificación con Sudáfrica en 2002 porque no llegó a dirigir el torneo tras renunciar por conflictos internos:

Sudáfrica: Corea del Sur y Japón 2002 Portugal: Sudáfrica 2010. Irán: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 (siendo el técnico con más años en la historia de esta selección). Ghana: Mundial 2026, donde debutó con victoria ante Panamá

Además de las mencionadas, ha liderado los proyectos de:

Colombia: (2019-2020), donde alcanzó los cuartos de final de la Copa América 2019.

Egipto: (2021-2022), siendo finalista de la Copa Africana de Naciones.

Catar y Omán: Breves pasos entre 2023 y 2026 antes de asumir el mando de Ghana.