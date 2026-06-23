Guy Stéphan, exfutbolista francés y actual asistente técnico de Didier Deschamps en la selección de Francia, ha construido una trayectoria marcada por la resiliencia y el conocimiento táctico.

Tras un retiro prematuro como mediocampista ofensivo debido a un accidente automovilístico, inició una carrera en los banquillos que lo llevó por clubes como Lyon, Bordeaux y Besiktas, además de selecciones juveniles e internacionales.

Desde 2012, se consolidó como el colaborador más cercano de Deschamps, siendo parte fundamental en los títulos de Francia, incluido el Mundial 2018.

¿Quién es Guy Stéphan?

Guy Stéphan es un exfutbolista francés convertido en entrenador, ampliamente reconocido por su trayectoria como asistente técnico de Didier Deschamps en la selección nacional de Francia.

Como jugador, se desempeñó como mediocampista ofensivo en clubes como Guingamp, Rennes, Le Havre, Orléans y Caen, hasta que un accidente automovilístico provocó su retiro anticipado a los 29 años.

Tras su etapa como jugador, inició una carrera en los banquillos que lo llevó por distintos clubes y estructuras del futbol francés e internacional, incluyendo Lyon, Bordeaux, Annecy, Montceau Bourgogne y Besiktas.

A partir de los años 2000, se integró al entorno de la selección francesa, trabajando primero con Roger Lemerre y posteriormente consolidándose como el asistente de confianza de Deschamps, con quien ha compartido los mayores logros recientes del futbol francés.

¿Qué edad tiene Guy Stéphan?

Guy Stéphan nació el 17 de octubre de 1956 en Ploumilliau, Bretaña, Francia. En 2026 tiene 69 años.

¿Guy Stéphan tiene pareja?

Guy Stéphan está casado desde hace más de cuatro décadas con Francoise. Su vida personal se ha mantenido alejada de la exposición mediática, privilegiando un perfil discreto pese a su relevancia en el futbol internacional.

¿Qué signo zodiacal es Guy Stéphan?

Por su fecha de nacimiento, el 17 de octubre, Guy Stéphan es del signo Libra, asociado con el elemento Aire.

¿Guy Stéphan tiene hijos?

Sí. Guy Stéphan es padre de dos hijos: Julien y Guillaume. Julien ha seguido una trayectoria en el futbol como entrenador profesional en Francia, mientras que Guillaume también estuvo vinculado al deporte.

¿Qué estudió Guy Stéphan?

No existen registros públicos detallados sobre estudios universitarios formales de Guy Stéphan. Su formación se ha desarrollado principalmente dentro del ámbito del futbol profesional y de la estructura técnica de la Federación Francesa.

¿En qué ha trabajado Guy Stéphan?

Guy Stéphan ha desarrollado una amplia trayectoria como entrenador y asistente técnico en el futbol europeo y africano.

Su nombre está estrechamente ligado al éxito de la Selección de Francia, donde ha sido el principal colaborador de Didier Deschamps durante más de una década.