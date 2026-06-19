Roberto Martínez Montoliú es un entrenador de fútbol español y exfutbolista profesional que actualmente dirige a la Selección Nacional de Portugal desde enero de 2023.

El técnico, originario de Balaguer, busca consolidar una nueva era dorada con Portugal, tras su exitoso proceso previo con la selección de Bélgica.

¿Quién es Roberto Martínez?

Roberto Martínez es un entrenador español reconocido por su enfoque táctico, desarrollo de talento y liderazgo en selecciones nacionales y clubes europeos.

Su carrera destaca por haber conquistado la FA Cup con el Wigan Athletic en 2013, así como por llevar a Bélgica al tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, considerado el mejor resultado histórico del país.

¿Qué edad tiene Roberto Martínez?

Roberto Martínez Montoliú nació el 13 de julio de 1973 en Balaguer, España, por lo que en 2026 tiene 52 años de edad.

¿Roberto Martínez tiene pareja?

Sí. Está casado con Brenda Kelly, con quien ha formado una familia y tiene dos hijos. Su esposa ha sido un apoyo constante durante toda su carrera como entrenador en Europa.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Martínez?

Roberto Martínez es del signo Cáncer, asociado al elemento Agua. Este signo se caracteriza por la sensibilidad, la intuición, el compromiso familiar y la capacidad de liderazgo emocional dentro de equipos de trabajo.

¿Roberto Martínez tiene hijos?

Sí. Roberto Martínez tiene dos hijos con su esposa Brenda Kelly.

¿Qué estudió Roberto Martínez?

Roberto Martínez se formó futbolísticamente en las categorías inferiores del CF Balaguer y posteriormente en el filial del Real Zaragoza, donde inició su carrera como jugador profesional.

Más adelante, completó su preparación como entrenador en Inglaterra, donde obtuvo las licencias necesarias para dirigir en el fútbol profesional europeo.

¿En qué ha trabajado Roberto Martínez?

Roberto Martínez es conocido por su evolución de futbolista a entrenador de élite, destacando por su paso por el fútbol británico y su éxito con selecciones nacionales como Bélgica y Portugal.

CF Balaguer (formación)

Real Zaragoza (debut profesional, 1993)

Wigan Athletic (1995–2001)

Motherwell (2001–2002)

Walsall (2002–2003)

Swansea City (2003–2006)

Chester City (2006–2007)

Como entrenador: