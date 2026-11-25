PSG vs Roma es uno de los partidos de la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 25 de noviembre de 2026.
PSG vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
PSG 2-1 Roma es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: PSG 2-1 Roma
PSG vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido PSG vs Roma, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
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PSG vs Roma: Fecha y horario para ver el partido de la Champions League
PSG
- Safonov: Hakimi, Zabarnyi
- Defensas: Pacho, Hernández, João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz
- Delanteros: Akliouche, Mayulu y Doué
Roma
- Portero: Vasquez
- Defensas: Mancini, Balerdi y Hermoso
- Mediocampistas: Rensch, Cristante, De Roon y Wesley França
- Delanteros: Rodrigo Mora, Malen y Soulé
Hora y canal del partido: PSG vs Roma en La Champions League
PSG vs Roma se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Sabah vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One