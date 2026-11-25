PSG vs Roma es uno de los partidos de la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

PSG vs Roma: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

PSG 2-1 Roma es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: PSG 2-1 Roma

PSG vs Roma: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido PSG vs Roma, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

PSG

Safonov: Hakimi, Zabarnyi

Defensas: Pacho, Hernández, João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz

Delanteros: Akliouche, Mayulu y Doué

PSG es líder invicto en la Champions League (Christophe Ena / AP)

Roma

Portero: Vasquez

Defensas: Mancini, Balerdi y Hermoso

Mediocampistas: Rensch, Cristante, De Roon y Wesley França

Delanteros: Rodrigo Mora, Malen y Soulé

Hora y canal del partido: PSG vs Roma en La Champions League

PSG vs Roma se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por FOX One.