Slavia Praga vs Villarreal se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Slavia Praga vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Slavia Praga 2-1 Villarreal es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Slavia Praga 2-1 Villarreal.
Slavia Praga vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Slavia Praga
- Portero: Jakub Markovič
- Defensas: Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima.
- Mediocampistas: Emmanuel Ayaosi, Michal Sadílek, David Moses y Tomáš Vlček, Oskar Kubiak y Mubarak Suleiman
- Delantero: Danijel Šturm
Villarreal
- Portero: Péter Gulácsi
- Defensas: Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga y Carlos Romero
- Mediocampistas: Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro
- Delanteros. Georges Mikautadze y Ayoze Pérez
Hora y canal del partido: Slavia Praga vs Villarreal en la Champions League
Slavia Praga vs Villarreal chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Slavia Praga vs Villarreal
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Fortuna Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max