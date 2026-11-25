Slavia Praga vs Villarreal se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Slavia Praga vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Slavia Praga 2-1 Villarreal es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Slavia Praga 2-1 Villarreal.

Slavia Praga vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Slavia Praga

Portero: Jakub Markovič

Defensas: Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima.

Mediocampistas: Emmanuel Ayaosi, Michal Sadílek, David Moses y Tomáš Vlček, Oskar Kubiak y Mubarak Suleiman

Delantero: Danijel Šturm

Villarreal

Portero: Péter Gulácsi

Defensas: Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga y Carlos Romero

Mediocampistas: Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro

Delanteros. Georges Mikautadze y Ayoze Pérez

Hora y canal del partido: Slavia Praga vs Villarreal en la Champions League

Slavia Praga vs Villarreal chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.