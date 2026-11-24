Real Madrid vs PSV juegan en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 24 de noviembre de 2026.

Real Madrid vs PSV: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Real Madrid 3-0 PSV es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 PSV

Real Madrid vs PSV: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs PSV, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão y Aurélien Tchouaméni

Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva

Delanteros: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior

Kylian Mbappé es la figura del Real Madrid (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

PSV

Portero: Kovář

Defensas: Dest, Geertruida, Obispo y Kostić

Mediocampistas: Sano, Mijnans, Mauro Júnior y Perišić

Delanteros: Til y Van Bommel

Hora y canal del partido: Real Madrid vs PSV en La Champions League

Real Madrid vs PSV se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max.