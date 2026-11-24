Real Madrid vs PSV juegan en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 24 de noviembre de 2026.
Real Madrid vs PSV: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Real Madrid 3-0 PSV es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Real Madrid 3-0 PSV
Real Madrid vs PSV: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs PSV, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Deportes
Feyenoord vs Porto: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Bodo Glimt vs LASK: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Galatasaray vs Aston Villa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Real Madrid vs PSV: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Champions League
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão y Aurélien Tchouaméni
- Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva
- Delanteros: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior
PSV
- Portero: Kovář
- Defensas: Dest, Geertruida, Obispo y Kostić
- Mediocampistas: Sano, Mijnans, Mauro Júnior y Perišić
- Delanteros: Til y Van Bommel
Hora y canal del partido: Real Madrid vs PSV en La Champions League
Real Madrid vs PSV se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Real Madrid vs PSV
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO Max