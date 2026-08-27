Después de realizarse el sorteo para la fase de liga de la Champions League 2026-27, equipos como el Real Madrid y FC Barcelona conocieron a sus 8 rivales.

Real Madrid, máximo ganador de la Champions League, recibirá al Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK en el Santiago Bernabéu, mientras que jugará como visitante ante Arsenal, AS Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.

Rivales en Fase de Liga del Real Madrid

Inter de Milán PSV Eindhoven RB Leipzig LASK Arsenal AS Roma Shakhtar Donetsk AEK Atenas

En cuanto a FC Barcelona recibirá al Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como en el Spotify Camp Nou; jugará como visitante ante Paris Saint-Germain, Sporting CP, Galatasaray y al debutante azerbaiyano Sabah.

Rivales en Fase de Liga del FC Barcelona

Manchester City Aston Villa Feyenoord Como PSG Sporting CP Galatasaray

Sabah

Atlético de Madrid enfrentará al Bayern Múnich en la fase de Liga de la Champions League 2026-27

El Atlético de Madrid tendrá como rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-27 a equipos poderosos como el Bayern Múnich y Manchester United, a ambos los recibirá, al igual que al Fenerbahçe y al Viking.

En calidad de visita, los colchoneros se medirán con Liverpool, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt y Stuttgart.

Rivales en Fase de Liga del Atlético de Madrid

Bayern Múnich Manchester United Fenerbahçe Viking Liverpool PSV Eindhoven Bodø/Glimt Stuttgart

El Manchester City enfrenta a dos gigantes de la Champions League 2026-27

El Manchester City tendrá dos rivales poderosos en la fase de liga de la Champions League 2026: FC Barcelona y PSG.

Rivales en Fase de Liga del Manchester City

PSG Sporting CP Napoli AEK FC Barcelona ​​Porto RB Leipzig Lens

El PSG inicia la defensa del título de la Champions League vs Manchester City

El bicampeón PSG enfrentará al Manchester City y al FC Barcelona en la fase de liga de la Champions League 2026-27.

Rivales en Fase de Liga del PSG

Manchester City FC Barcelona Roma Aston Villa Villarreal Galatasaray Slovan Bratislava Como

Champions League 2026-27: fechas clave del torneo

La fase de liga de la Champions League 2026-27 inicia el 8 de septiembre y concluirá en el mes de enero de 2027, dando paso a las etapas de eliminación directa rumbo a la Final.

El formato de la Champions League se basa en un sistema de fase de Liga con tabla única de 36 equipos participantes.

Los cuales compiten en una clasificación general con 8 partidos por equipo. Ya no hay partidos de ida y vuelta contra los mismos rivales en esta etapa.

Las fechas clave de la Champions League 2026-27 rumbo a la fase final del torneo ya están definidas, y a continuación las enlistamos.

Fase liga

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19/20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

Fase eliminatoria