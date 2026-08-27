Después de realizarse el sorteo para la fase de liga de la Champions League 2026-27, equipos como el Real Madrid y FC Barcelona conocieron a sus 8 rivales.

Real Madrid, máximo ganador de la Champions League, recibirá al Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK en el Santiago Bernabéu, mientras que jugará como visitante ante Arsenal, AS Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.

Rivales en Fase de Liga del Real Madrid

  1. Inter de Milán
  2. PSV Eindhoven
  3. RB Leipzig
  4. LASK
  5. Arsenal
  6. AS Roma
  7. Shakhtar Donetsk
  8. AEK Atenas

En cuanto a FC Barcelona recibirá al Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como en el Spotify Camp Nou; jugará como visitante ante Paris Saint-Germain, Sporting CP, Galatasaray y al debutante azerbaiyano Sabah.

Rivales en Fase de Liga del FC Barcelona

  1. Manchester City
  2. Aston Villa
  3. Feyenoord
  4. Como
  5. PSG
  6. Sporting CP
  7. Galatasaray

Sabah

Atlético de Madrid enfrentará al Bayern Múnich en la fase de Liga de la Champions League 2026-27

El Atlético de Madrid tendrá como rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-27 a equipos poderosos como el Bayern Múnich y Manchester United, a ambos los recibirá, al igual que al Fenerbahçe y al Viking.

En calidad de visita, los colchoneros se medirán con Liverpool, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt y Stuttgart.

Rivales en Fase de Liga del Atlético de Madrid

  1. Bayern Múnich
  2. Manchester United
  3. Fenerbahçe
  4. Viking
  5. Liverpool
  6. PSV Eindhoven
  7. Bodø/Glimt
  8. Stuttgart

El Manchester City enfrenta a dos gigantes de la Champions League 2026-27

El Manchester City tendrá dos rivales poderosos en la fase de liga de la Champions League 2026: FC Barcelona y PSG.

Rivales en Fase de Liga del Manchester City

  1. PSG
  2. Sporting CP
  3. Napoli
  4. AEK
  5. FC Barcelona
  6. ​​Porto
  7. RB Leipzig
  8. Lens

El PSG inicia la defensa del título de la Champions League vs Manchester City

El bicampeón PSG enfrentará al Manchester City y al FC Barcelona en la fase de liga de la Champions League 2026-27.

Rivales en Fase de Liga del PSG

  1. Manchester City
  2. FC Barcelona
  3. Roma
  4. Aston Villa
  5. Villarreal
  6. Galatasaray
  7. Slovan Bratislava
  8. Como

Champions League 2026-27: fechas clave del torneo

La fase de liga de la Champions League 2026-27 inicia el 8 de septiembre y concluirá en el mes de enero de 2027, dando paso a las etapas de eliminación directa rumbo a la Final.

El formato de la Champions League se basa en un sistema de fase de Liga con tabla única de 36 equipos participantes.

Los cuales compiten en una clasificación general con 8 partidos por equipo. Ya no hay partidos de ida y vuelta contra los mismos rivales en esta etapa.

Las fechas clave de la Champions League 2026-27 rumbo a la fase final del torneo ya están definidas, y a continuación las enlistamos.

Fase liga

  • Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027

Fase eliminatoria

  • Fase de play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
  • Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
  • Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
  • Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
  • Final: 5 de junio de 2027 (Madrid)