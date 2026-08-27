Después de realizarse el sorteo para la fase de liga de la Champions League 2026-27, equipos como el Real Madrid y FC Barcelona conocieron a sus 8 rivales.
Real Madrid, máximo ganador de la Champions League, recibirá al Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK en el Santiago Bernabéu, mientras que jugará como visitante ante Arsenal, AS Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.
Rivales en Fase de Liga del Real Madrid
- Inter de Milán
- PSV Eindhoven
- RB Leipzig
- LASK
- Arsenal
- AS Roma
- Shakhtar Donetsk
- AEK Atenas
En cuanto a FC Barcelona recibirá al Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como en el Spotify Camp Nou; jugará como visitante ante Paris Saint-Germain, Sporting CP, Galatasaray y al debutante azerbaiyano Sabah.
Rivales en Fase de Liga del FC Barcelona
- Manchester City
- Aston Villa
- Feyenoord
- Como
- PSG
- Sporting CP
- Galatasaray
Sabah
Atlético de Madrid enfrentará al Bayern Múnich en la fase de Liga de la Champions League 2026-27
El Atlético de Madrid tendrá como rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-27 a equipos poderosos como el Bayern Múnich y Manchester United, a ambos los recibirá, al igual que al Fenerbahçe y al Viking.
En calidad de visita, los colchoneros se medirán con Liverpool, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt y Stuttgart.
Rivales en Fase de Liga del Atlético de Madrid
- Bayern Múnich
- Manchester United
- Fenerbahçe
- Viking
- Liverpool
- PSV Eindhoven
- Bodø/Glimt
- Stuttgart
El Manchester City enfrenta a dos gigantes de la Champions League 2026-27
El Manchester City tendrá dos rivales poderosos en la fase de liga de la Champions League 2026: FC Barcelona y PSG.
Rivales en Fase de Liga del Manchester City
- PSG
- Sporting CP
- Napoli
- AEK
- FC Barcelona
- Porto
- RB Leipzig
- Lens
El PSG inicia la defensa del título de la Champions League vs Manchester City
El bicampeón PSG enfrentará al Manchester City y al FC Barcelona en la fase de liga de la Champions League 2026-27.
Rivales en Fase de Liga del PSG
- Manchester City
- FC Barcelona
- Roma
- Aston Villa
- Villarreal
- Galatasaray
- Slovan Bratislava
- Como
Champions League 2026-27: fechas clave del torneo
La fase de liga de la Champions League 2026-27 inicia el 8 de septiembre y concluirá en el mes de enero de 2027, dando paso a las etapas de eliminación directa rumbo a la Final.
El formato de la Champions League se basa en un sistema de fase de Liga con tabla única de 36 equipos participantes.
Los cuales compiten en una clasificación general con 8 partidos por equipo. Ya no hay partidos de ida y vuelta contra los mismos rivales en esta etapa.
Las fechas clave de la Champions League 2026-27 rumbo a la fase final del torneo ya están definidas, y a continuación las enlistamos.
Fase liga
- Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
Fase eliminatoria
- Fase de play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
- Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
- Final: 5 de junio de 2027 (Madrid)