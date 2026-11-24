Sabah vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas por FOX One.
- Partido: Sabah vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Bakú
- Transmisión: FOX One
Sabah vs FC Barcelona: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Sabah vs FC Barcelona iniciará en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.
Sabah vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Sabah vs FC Barcelona.
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Sabah vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Sabah vs FC Barcelona podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Sabah vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Bakú
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Sabah y FC Barcelona en la Champions League?
El FC Barcelona pelea por los primeros lugares de la Champions Leagues, y con 9 puntos, confía en ganar para acercarse a la cima.
El Sabah suma 3 puntos en la zona baja de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.