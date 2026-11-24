Sabah vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas por FOX One.

Partido: Sabah vs FC Barcelona

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Bakú

Transmisión: FOX One

FC Barcelona busca el liderato de la Champions League (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Sabah vs FC Barcelona: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Sabah vs FC Barcelona iniciará en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Sabah vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Sabah vs FC Barcelona.

Sabah vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Sabah vs FC Barcelona podrá verse a través de la señal de FOX One.

Partido: Sabah vs FC Barcelona

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Bakú

Transmisión: FOX One

¿Cómo van Sabah y FC Barcelona en la Champions League?

El FC Barcelona pelea por los primeros lugares de la Champions Leagues, y con 9 puntos, confía en ganar para acercarse a la cima.

El Sabah suma 3 puntos en la zona baja de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.