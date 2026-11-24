La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido PSG vs Roma. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.

Partido: PSG vs Roma

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parque De Los Príncipes

Transmisión: FOX One

PSG se mantiene como el mejor equipo de la Champions League (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

PSG vs Roma: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: PSG vs Roma.

PSG vs Roma: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido de la Champions League, PSG vs Roma iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.

Partido: PSG vs Roma

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parque De Los Príncipes

Transmisión: FOX One

¿Cómo van PSG y Roma en la Champions League?

El PSG es el líder de la Champions Leagues con 12 puntos, así que confía en ganar en casa para consolidarse en la cima.

La Roma suma 4 puntos en el lugar 20 la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.